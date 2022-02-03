بعد نجاح «أنا وهي».. أشرف عبد الباقي يدخل «بيت فرح» خلال أيام

يخوض الفنان أشرف عبد الباقي بطولة عمل تلفزيوني جديد بعد نجاح مسلسله الأخير “أنا وهي” والذي حقق نسب مشاهدات كبيرة، ليستعد لمسلسل آخر بعنوان “بيت فرح”.

وقال مصدر مطلع لـ“الدستور” إن صناع المسلسل يعكفون حاليًا على وضع اللمسات النهائية للعمل استعدادًا لانطلاق التصوير، ويعرض ضمن مسلسلات “الأوت أوف سيزون” حيث من المفترض عرضه قبل الشهر الكريم، وإن لم يسعفهم الوقت سيتم عرضه بعد شهر رمضان المقبل.

والمسلسل بطولة أشرف عبد الباقي وهنا شيحة وجاري التعاقد مع الفنانين المرشحين للمشاركة في بطولة العمل الذي يتولى إخراجه المخرج احمد حسن، سيناريو وحوار هبة رجب، وفكرة يسري الفخراني.

وكان أشرف عبد الباقي أعرب لـ “الدستور” عن سعادته الشديدة لنجاح مسلسل “أنا وهي” الذي عرض مؤخرًا وشارك في بطولته مع الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد حاتم، كما أكد أنه يستمتع بالتعاون مع الفنانين الشباب ويحب دعمهم ومساندتهم دائمًا.

وينتمي مسلسل “بيت فرح” لنوعية المسلسلات ذات الـ 18 حلقة، ويعد المسلسل الثانى على التوالي الذى يقدمه أشرف عبد الباقى من هذه النوعية من الأعمال التلفزيونية بعدما شارك في بطولة مسلسل "أنا وهى" المكون من 18 حلقة مع أحمد حاتم وهنا الزاهد والذى تم عرضه على قناة cbc.

مسلسل "أنا وهى" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرين.

يذكر أن أشرف عبد الباقى قدم مؤخرًا مسرحية "شمسية وأربع كراسى" على مسرح الساحل خلال فصل الصيف، وتم عرضها بعد ذلك في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والعرض بطولة أشرف عبد الباقى وأوس أوس ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن "توتا" ميرهان حسين، وتأليف كريم عبدالوهاب و كريم سامى، وديكور محمود سامى، وأزياء هالة الزهوى، إضاءة أحمد الدبيكى، ومدير المسرح رشدى سلامة، ومن إخراج أشرف عبد الباقى.