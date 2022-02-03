«مالوش علاج».. كل ما تريد معرفته عن متلازمة سجوجرن التي تهاجم النساء

تعتبر متلازمة "سجوجرن" واحدة من أكثر اضطرابات المناعة الذاتية انتشارًا، فهو من الأمراض النادرة التي تصيب النساء أكثر من الرجال، وتحدث هذه الحالة لأي شخص في أي عمر، على الرغم من أن معظم الأشخاص الذين يعانون منها تجاوزوا سن الأربعين.

أوضح الأطباء بموقع healthdigezt الطبي، أن الأعراض الأكثر شيوعًا لمتلازمة سجوجرن هي جفاف العينين والفم، كما أن المصابين به عادة ما يعانون من الإرهاق أيضًا، فليس من المستبعد أن تكون هذه الأعراض مصحوبة بأعراض مرتبطة باضطرابات الجهاز المناعي الأخرى مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

ما هى الأسباب الأكثر شيوعًا:

نظرًا لأنه اضطراب في المناعة الذاتية، فإن السبب المباشر لمتلازمة سجوجرن هو الجهاز المناعي نفسه، حيث يهاجم جهاز المناعة الخلايا والأنسجة السليمة بدلاً من غزو الميكروبات فقط.

وفقًا للخبراء، يمكن لأي شخص في أي عمر أن يتأثر بمتلازمة سجوجرن، ومع ذلك فمن المرجح أن تحدث الحالة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، كما أنه أكثر شيوعًا عند النساء، بمعدل 9 من كل 10 حالات.

ما هي الأعراض الأكثر شيوعًا؟

أكد الأطباء أن الأعراض المميزة لمتلازمة سجوجرن، هي جفاف العينين والفم، وقد تشعر عيون الشخص المصاب بالحالة وكأن هناك رمال بداخلها، وقد تشعر أن الفم مليء بالقطن.

وهناك بعض العلامات والأعراض الأخرى التي قد تظهر أو يواجهها شخص مصاب بمتلازمة سجوجرن، والتي تشمل التعب المزمن، مفاصل ملتهبة ومؤلمة، تورم الغدد اللعابية، جفاف الجلد والمهبل، بالإضافة إلى سعال لا يزول.

تختلف درجة هذه العلامات والأعراض من شخص لآخر، فمن الممكن أن تظل ثابتة أو تزداد سوءًا مع مرور الوقت، فبسبب جفاف الفم الناجم عن هذه الحالة، من المرجح أن يعاني المريض من تسوس الأسنان وغيرها من مشاكل الفم.

كما أن العين معرضة لخطر الإصابة بقرحة القرنية وعدم وضوح الرؤية والحساسية للضوء بسبب الجفاف المفرط.

العلاجات الطبية:

كونه أحد اضطرابات المناعة الذاتية، لا يوجد علاج معروف لمتلازمة سجوجرن، فالهدف هو معالجة العلامات والأعراض المختلفة للوقاية من المضاعفات وتسهيل التعايش مع الحالة على المريض.