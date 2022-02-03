ضبط الأب المتهم بضرب طفله وكسر جمجمته فى الدقهلية

تمكنت مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، من ضبط عاطل لاعتدائه على نجله الطفل بالضرب والتسبب في كسر جمجمته لإجباره على التسول.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث، برصد المتابعة الأمنية مقطع فيديو يتداوله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه طفل مصاب وقد اتهم الحضور في الفيديو والد الطفل بضربه لرفضه التسول، وأن الطفل محتجز في مستشفى السنبلاوين العام، وبه كدمات في الوجه الذي ظهر باللون الأزرق، وأنه تعرض للضرب بخرطوم بوتاجاز، ونقله الأهالي إلى المستشفى للعلاج، وعندما ذهب والده إلى المستشفى طرده الأهالي.

بفحص مقطع الفيديو جري التواصل الى والد الطفل ويدعى "محمد إبراهيم عبدالمولي"، عاطل ومقيم مركز السنبلاوين وأن الطفل "عبده" 6 سنوات، نجله يظهر فى المقطع ومصاب بكسور وكدمات بأنحاء متفرقة فى الجسم، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.