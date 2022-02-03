الخميس 03 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط الأب المتهم بضرب طفله وكسر جمجمته فى الدقهلية

حبس
حبس

تمكنت مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، من ضبط عاطل لاعتدائه على نجله الطفل بالضرب والتسبب في كسر جمجمته لإجباره على التسول.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث، برصد المتابعة الأمنية مقطع فيديو يتداوله مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه طفل مصاب وقد اتهم الحضور في الفيديو والد الطفل بضربه لرفضه التسول، وأن الطفل محتجز في مستشفى السنبلاوين العام، وبه كدمات في الوجه الذي ظهر باللون الأزرق، وأنه تعرض للضرب بخرطوم بوتاجاز، ونقله الأهالي إلى المستشفى للعلاج، وعندما ذهب والده إلى المستشفى طرده الأهالي.

بفحص مقطع الفيديو جري التواصل الى والد الطفل ويدعى "محمد إبراهيم عبدالمولي"، عاطل ومقيم مركز السنبلاوين وأن الطفل "عبده" 6 سنوات، نجله يظهر فى المقطع ومصاب بكسور وكدمات بأنحاء متفرقة فى الجسم، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

تشكيل مصر المتوقع ضد الكاميرون في نصف النهائي وتاريخ جساما مع الفراعنة

«الأرصاد»: طقس الجمعة بارد.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون Programme National HD

ارتفاع الأمواج وأمطار.. الإسكندرية تحذر من تقلبات الطقس وتعلن الطوارئ

«مد إجازة منتصف العام أسبوعًا لارتفاع إصابات كورونا».. الحكومة ترد

سفير الصين بالقاهرة: مشاركة السيسى فى الدورة الأولمبية تجسيدًا لتكامل العلاقات مع مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

توب الرجالة غالى.. ولا يليق بمراوغ

ماجد حبته

مستمرّون فى بناء السلام

خالد عكاشة

صواريخ الحوثى.. ومدى زعزعة الاستقرار الإقليمى

محمد العسيري

الشاطر حسن صاحب نوبل الذى لا نعرفه

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

صور

توزيع جوائز معرض الكتاب

إقبال متوسط في ثامن أيام معرض الكتاب

عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: رفض بعض الدول تقرير «العفو الدولية» بشأن إسرائيل موقف غريب

جرافات الاحتلال تهدم مساكن فى رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان