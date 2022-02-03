الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

انطلاق فعاليات «فرصة» بأمانة «حماة الوطن» فى المنوفية

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

انطلقت فعاليات برنامج "فرصة" بأمانة حزب حماة الوطن بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بناءً على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب.

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وانطلقت الفعاليات، بتنسيق وإشراف النائب أحمد بهاء شلبي، أمين الحزب بالمحافظة، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، ومحمد خليفة، أمين أمانة أشمون.

وحضر حفل الانطلاق محمد حامد مساعد أمين المحافظة، وعبدالهادي فتحي خليل عضو الهيئة العليا للحزب بالمحافظة، والدكتورة فاطمة أبوجبل، ممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من أمناء أمانات أشمون.

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وضمت فعاليات اليوم الأول لبرنامج فرصة، وحدتي دروة وشطانوف، حيث تم شرح كاف للبرنامج من قبل سفيرة البرنامج.

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وبرنامج فرصة، هو برنامج تنميه اقتصادي، داعم للفئات الأكثر احتياجاً وفلسفة البرنامج هي الانتقال من الاتكالية الي الإنتاجية، ويقوم على محورين، أولهما:  التوظيف والثاني مشاريع.

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فعاليات فرصة حماة الوطن محافظة المنوفية الفريق جلال الهريدي الفعالية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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