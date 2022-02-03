الخميس 03 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس السيادة السوداني يستعرض مع بعثة يونيتامس سير المشاورات السياسية

البرهان و فولكر
البرهان و فولكر

التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الخميس، بمكتبه بممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية بالسودان (يونيتامس) فولكر بيترس.

وأوضح فولكر، في تصريح الخميس، أن اللقاء بحث الأوضاع السياسية الراهنة في السودان، إلى جانب الوضع الأمني بإقليم دارفور، وذلك بحسب وكالة الأنباء السودانية.

أضاف أن اللقاء استعرض سير عملية المشاورات السياسية الجارية التي تسهلها الأمم المتحدة، للتوصل إلى توافق بين الفاعلين في المشهد السوداني للخروج من الأزمة الراهنة.

أشار إلى أن اللقاء أكد ضرورة توفير المناخ الملائم لإنجاح عملية المشاورات السياسية الجارية من خلال وقف العنف المصاحب للتظاهرات.

وفي وقت سابق، تلقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إتصالا هاتفيا من فولكر بيرتس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية المتكاملة لدعم الإنتقال في السودان (يونيتامس) تم فيه التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم المرحلة الإنتقالية .

وأعرب البرهان عن أمله في نجاح الجهود التي تضطلع بها بعثة يونيتامس في مساعدة السودان في استكمال ترتيبات الانتقال وصولا لمرحلة الانتخابات.

من جانبه أكد فولكر حرص بعثة يونيتامس على التعاون والتنسيق مع حكومة السودان من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي.

وتأتي المكالمة الهاتفية بين البرهان وفولكر في إطار التشاور والتنسيق والاطمئنان على سير عملية الانتقال في البلاد.

في وقت سابق، اطلع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي على النشاط والبرامج التي ينفذها برنامج الغذاء العالمي بالبلاد.

وأكد البرهان خلال لقائه بمكتبه اليوم بممثل البرنامج والمدير القطري إيدي راو، التزام الحكومة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية العاملة بالبلاد وتذليل الصعاب التي تواجهها واهتمامها بسلامة وأمن العاملين فيها، خاصة في إقليم دارفور.

عبد الفتاح البرهان مجلس السيادة السودان فولكر بيترس الفترة الانتقالية بالسودان الامم المتحدة

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وائل لطفي

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