وزيرة الثقافة تتابع مع الجمهور فعاليات البرنامج الفني بمعرض الكتاب (صور)

تابعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبرفقتها الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب عقب تسليمها جوائز الدورة 53 معرض القاهرة الدولى للكتاب مع حشد جماهيرى الأنشطة المتنوعة المصاحبة للفعاليات والتى تضمنت فقرة للعزف على آلة الجيتار إلى جانب عروضا متنوعة .

فعاليات البرنامج الفني بمعرض الكتاب

وخلال ثامن أيام المعرض نجحت فرقة النيل للآلات الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة في استقطاب الرواد كبارا وصغارا للاستمتاع بما تقدمه من اناشيد دينية ، اعمال غنائية الى جانب الموسيقى النوبية التي تعبر عن الهوية الأصيلة لأهل الجنوب بالإضافة إلى عروض موسيقية لآلات الناي، الساكسفون، التشيللو ، الاورج، الجيتار ووجهوا التحية للعازفين على ادائهم المميز للعديد من الأعمال الشرقية والغربية، كما استمتع الحضور بفقرات السيرك القومى المتعددة والتى نالت اعجاب واستحسان الزوار من مختلف الفئات العمرية فى مشهد جسد قيمة الفنون الجادة فى بناء الشخصية والارتقاء بالوجدان واكد انها تحظى باهتمام كبير فى المجتمع المصري.

فعاليات البرنامج الفني بمعرض الكتاب

وكانت قد سلمت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة جوائز الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بحضور الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ونائبه الدكتور أحمد بهى، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس دار الكتب والوثائق القومية، الدكتورة كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس أكاديمية الفنون، الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي للطفل وأعضاء لجان التحكيم اسلام سعيد مدير عام الرعاية والمؤتمرات بالبنك الاهلي، ونرمين شهاب الدين رئيس قطاع التسويق والاستدامة بالبنك الاهلي المصري، وعدد كبير من الإعلاميين والكُتاب والصحفيين.

فعاليات البرنامج الفني بمعرض الكتاب

ووجهت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لرعايته لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وإيمانه بأهمية الثقافة والفن في تعميق الوعي المجتمعي بقضايا الوطن، كما وجهت الشكر للدكتور مصطفي مدبولي لدعمه وحرصه على افتتاح المعرض كعادته كل عام واهتمامه بإقامته لتحقيق رسالته التنويرية على الوجه الأمثل، وقالت إن المعرض يجسد الحراك التنويري ويعكس الرغبة الجادة في تلقي المعرفة ، ووجهت التهنئة للفائزين بجوائز هذه الدورة والتى عبرت عن توهج الثقافة المصرية بما يؤصل لأهمية وقيمة القوى الناعمة في تشكيل الوعي .