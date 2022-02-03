الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تطلب تحريات المباحث حول مشاجرة السلام

النيابة
النيابة

أمرت نيابة السلام، اليوم الخميس، بالاستعلام عن الحالة الصحية لشخصين أصيبا بطلقات نارية في مشاجرة نشبت بينهما وبين 2 آخرين بسبب خلافات حول ميراث شقة سكنية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكان قسم شرطة السلام أول تلقى بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين طرف أول "شخصين" مصابان بجروح متفرقة بالجسم، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة،  طرف ثان "شخصين" مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهم حول الإرث على شقة سكنية كائنة بالعقار محل البلاغ تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب، وعلى إثرها أطلق أحد عناصر الطرف الثانى عيار نارى مـن سلاح نارى كـان بحوزته نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهم السلاح المُستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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