إصابة 3 فى حادثين متفرقين بالمنيا

أصيب 3 أشخاص فى حادثين متفرقين بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بتصادم السيارة رقم 7248 ن ل ق نصف نقل مع سيارة أخرى رقم 2568 ج ب ي نقل بمقطورة رقم 934 ن ف د على طريق محور أمام قرية منقطين بمركز سمالوط، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى العام لتلقى العلاج.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا بإصابة ربة منزل إثر سقوطها من أعلى منزلها بمركز سمالوط، ما أدى إلى إصابتها باشتباه كسر بالذراع اليمنى.

وتم نقل المصابة إلى مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.