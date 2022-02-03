الخميس 03 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 فى حادثين متفرقين بالمنيا

حادث
حادث

أصيب 3 أشخاص فى حادثين متفرقين بمركز سمالوط بمحافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بتصادم السيارة رقم 7248 ن ل ق نصف نقل مع سيارة أخرى رقم 2568 ج ب ي نقل بمقطورة رقم 934 ن ف د على طريق محور أمام قرية منقطين بمركز سمالوط، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى العام لتلقى العلاج.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا بإصابة ربة منزل إثر سقوطها من أعلى منزلها بمركز سمالوط، ما أدى إلى إصابتها باشتباه كسر بالذراع اليمنى.

وتم نقل المصابة إلى مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

تشكيل مصر المتوقع ضد الكاميرون في نصف النهائي وتاريخ جساما مع الفراعنة

«الأرصاد»: طقس الجمعة بارد.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون Programme National HD

ارتفاع الأمواج وأمطار.. الإسكندرية تحذر من تقلبات الطقس وتعلن الطوارئ

«مد إجازة منتصف العام أسبوعًا لارتفاع إصابات كورونا».. الحكومة ترد

هطول أمطار متوسطة في الإسكندرية.. وتوقعات بسقوط ثلوج (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

توب الرجالة غالى.. ولا يليق بمراوغ

ماجد حبته

مستمرّون فى بناء السلام

خالد عكاشة

صواريخ الحوثى.. ومدى زعزعة الاستقرار الإقليمى

محمد العسيري

الشاطر حسن صاحب نوبل الذى لا نعرفه

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

صور

توزيع جوائز معرض الكتاب

إقبال متوسط في ثامن أيام معرض الكتاب

عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: رفض بعض الدول تقرير «العفو الدولية» بشأن إسرائيل موقف غريب

جرافات الاحتلال تهدم مساكن فى رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان