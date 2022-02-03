محافظ أسيوط يشهد حفل ختام وتكريم الفائزين بمسابقة «أوائل الطلبة»

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الحفل الختامي وتكريم الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة "من كل بيت في مصر" وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى الملحقة بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بحي شرق والتي ينظمها حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم على مستوى مدارس المحافظة.

جانب من الاحتفالية



جاء ذلك بحضور النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بأسيوط ، وعماد محمود مدير التعليم الثانوى وأيمن محروس رئيس حي شرق ، وجيهان عمار رئيس جهاز أسيوط الجديدة ، والنواب (الدكتور علي مهران ومصطفى كحيلي وهند جوزيف) أعضاء مجلس الشيوخ ، والنواب (أحمد الشناوي ومحمد عيد عبدالجواد وأحمد حسين جودة وابراهيم نظير) أعضاء مجلس النواب وعمرو مهران عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالمحافظةوأعضاء هيئة المكتب بالحزب ومديرى الادارات التعليمية.

جانب من الاحتفالية



بدأ الحفل بعزف وترديد السلام الجمهوري بحضور عدد من المعلمين والطلاب تلاها كلمات الحضور ثم عرض لفيلم تسجيلي عن فعالية المسابقة بمراحلها المختلفة والتنافس بين طلاب المدارس المشاركة في المراحل التعليمية المختلفة بمراكز وقرى المحافظة ثم تنظيم عدد من الفقرات الفنية.

جانب من الاحتفالية



حيث كرم المحافظ وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط الفرق الثلاث الفائزة في المسابقة في المراحل المختلفة حيث فازت مدرسة أسيوط الجديدة الابتدائية بالفتح بالمركز الأول على المرحلة الابتدائية وفازت مدرسة العقال البحرى الاعدادية بالبداري بالمركز الأول على مستوى المرحلة الاعدادية ومدرسة أحمد عبدالرحيم الثانوية بالقوصية بالمركز الأول على مستوى المرحلة الثانوية وتم تسليمهم الكأس وشهادات تقدير ومكافأت مالية فضلاً عن فوز مدرسة الحسين بن على الابتدائية بمنفلوط بالمركز الثاني بالمرحلة الابتدائية، ومدرسة باقور الاعدادية بابوتيج بالمركز الثاني بالمرحلة الاعدادية ، ومدرسة الشيخ سالم الثانوية بأبنوب بالمركز الثاني بالمرحلة الثانوية وحصولهم على شهادات ومكافأة مالية.

جانب من الاحتفالية



وأوضح المحافظ أن تكريم الفرق الفائزة بالمسابقة يأتي لتكليل جهود الطلاب المشاركين في المسابقة موجهاً الشكر للقائمين على تنظيمهاً وخروجها بهذا الشكل المشرف والحضاري الناجح وتشجيع باقي الطلاب على أن يحذوا حذوهم في التنافس والوصول للمركز الأول في المسابقات القادمة لافتاً إلى أهمية خلق حالة من التنافس بين الطلاب لتنمية معلوماتهم العلمية والدراسية فضلًا عن المعلومات العامة والخاصة بالمشروعات القومية والتنموية والإنجازات التي تتم على أرض الواقع في في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمبادرات الرئاسية التي تستهدف كافة القطاعات التي تهم المواطنين وذلك لتأكيد قيم الولاء والانتماء عند الطلاب مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم وتنفيذ أنشطة وفعاليات مسابقة أوائل الطلبة بين مدارس المحافظة.

جانب من الاحتفالية



وأضاف أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة أن المنافسة بين المدارس المشاركة في المسابقة تدل على رقي وتفوق الطلاب المشاركين وأن لديهم معلومات عامة وعلمية قيمة ما جعل المسابقة قوية في مراحلها المختلفة حتى الوصول إلى المراحل النهائي وفوز هذه المدارس التي تم تكريمها اليوم بالمراكز الأولى على مستوى المحافظة مشيداً بالاهتمام الذي يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط للأنشطة والفعاليات التي تجري على أرض المحافظة وخاصة مسابقة أوائل الطلاب وحرصه على المشاركة والحضور لدعم الطلاب والقائمين على المسابقة التي شارك بها أكثر من 1700 مدرسة بمختلف قرى ومراكز المحافظة تحت إشراف ودعم ورعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب لتشجيع الطلاب على تنمية معلوماتهم.