الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق فى مخزن لمواسير الصرف بأسيوط

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط من السيطرة على حريق في مخزن لمواسير الصرف الصحي الذي امتد لعدد من المنازل بقرية اللوقا بمركز ساحل سليم.

 

تلقى اللواء عمرو السويفي مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم بورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في مخزن مواسير للصرف الصحي مؤجر لأحد المقاولين، وامتدت النيران لبعض المنازل المجاورة.

 

على الفور انتقل إلى موقع الحادث سكرتير عام محافظة أسيوط ورئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وقوات الحماية المدنية، والإطفاء وتم السيطرة على الحريق.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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