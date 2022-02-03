إحالة سيدة سكبت «ماء مغليا» على زوجها أثناء نومه للجنايات

أحالت النيابة العامة بالغردقة، قضية اتهام زوجة بسكب الماء المغلي على زوجها بعد شكها في سلوكه وخيانته لها للمحاكمة الجنائية، حيث حملت القضية رقم 18403 لسنة 2021 جنايات قسم أول الغردقة والمقيدة برقم 1314 لسنة 2021 كلى البحر الأحمر.

تفاصيل الواقعة وقعت نهاية العام الماضي، حيث بدأت عندما تبلغ لقسم شرطة أول الغردقة، قيام زوجة تدعي "د. ع" 32 سنة ربة منزل، تقيم بمنطقة السقالة بالغردقة، بسكب الماء المغلي على زوجها أثناء نومه، ما أحدثت فيه إصابات مختلفة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، وتبين من التحقيقات أنها شكت في سلوك زوجها وخيانته لها وقامت بانتظاره عند وصوله للمنزل وخلوده للنوم وقامت بتكبيل قدمه وسكب الماء المغلي عليه أثناء نومه مما أحدث به إصابات بدنية.

كما تبين أن المتهمة انتظرت دخول المجنى عليه إلى مسكنهما واستغراقه فى النوم، وقامت بتكبيل قدميه بالأريكة مستخدمة الحبل الذى أعدته، مستغلة فى ذلك انعدام مقاومته، وما إن تأكدت من إحكام سيطرتها عليه، وشل مقاومته، حتى قامت بإحضار وعاء به ماء مغلى وسكبته عليه، قاصدة من ذلك تعذيبه، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة إلى المتهمة، خلال التحقيقات تهمة إحراز "حبل ووعاء به ماء مغلى"؛ وهما من الأدوات التى تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت ما شهد به الشاهد الأول، المجنى عليه، الذى يعمل مندوب تسويق رحلات بإحدى الشركات السياحية، بأنه عقب دلوفه إلى مسكنه واستغراقه فى نومه، استيقظ فزعًا إثر سكب مياه ساخنة عليه محاولًا الفرار؛ إلا أنه سقط أرضًا بسبب توثيق قدميه بالحبال، ثم أبصر زوجته آنذاك ممسكة بيدها إناء به مياه ساخنة، وحال استنجاده، قامت بسكبها عليه مرة أخرى.

وأصدرت النيابة العامة قرارا بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم إخلاء سبيل المتهمة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وعقب القرار أحالت النيابة العامة القضية للمحاكمة الجنائية وطالبت بضبط وإحضار المتهمة وتقديمها محبوسة للمحاكمة.