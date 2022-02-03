مصر تجدد دعمها للإمارات: الانتهاكات الإرهابية تقوض الاستقرار فى المنطقة

أدانت هجوم الطائرات المسيرة..

أدانت مصر بأشد العبارات، اليوم الخميس، تعرض دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لهجوم بثلاث طائرات دون طيار، والتي نجحت قوات الدفاع الجوي الإماراتي في اعتراضها وتدميرها.

وأكدت مصر رفضها البالغ تلك الانتهاكات الإرهابية التي تقوض ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مجددة دعمها الكامل لدولة الإمارات الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأعلنت ‏وزارة الدفاع الإماراتية، أمس الأربعاء، عن اعتراض وتدمير 3 طائرات مُسيّرة اخترقت المجال الجوي الإماراتي.