الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أدانت هجوم الطائرات المسيرة..

مصر تجدد دعمها للإمارات: الانتهاكات الإرهابية تقوض الاستقرار فى المنطقة

هجوم بثلاث طائرات
هجوم بثلاث طائرات بدون طيار

أدانت مصر بأشد العبارات، اليوم الخميس، تعرض دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لهجوم بثلاث طائرات دون طيار، والتي نجحت قوات الدفاع الجوي الإماراتي في اعتراضها وتدميرها.

وأكدت مصر رفضها البالغ تلك الانتهاكات الإرهابية التي تقوض ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، مجددة دعمها الكامل لدولة الإمارات الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وأعلنت ‏وزارة الدفاع الإماراتية، أمس الأربعاء، عن اعتراض وتدمير 3 طائرات مُسيّرة اخترقت المجال الجوي الإماراتي. 

الإمارات مصر مصر تدين الانتهاكات الإرهابية المنطقة الاستقرار

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وائل لطفي

قيمة مصر

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