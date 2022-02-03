الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يبحث إنشاء مزارع بحثية واستثمارية للإنتاج الحيواني في أوروجواي

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع أدريانا ليسيديني، سفيرة أوروجواي في القاهرة، سبل زيادة التعاون الزراعي بين البلدين.

 فيما تناول الاجتماع أيضًا إمكانية قيام القطاع الخاص المصري بإنشاء مزارع بحثية واستثمارية للإنتاج الحيواني في أوروجواي تحت مظلة التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد "القصير" خلال الاجتماع أن العلاقات بين مصر وأوروجواي تاريخية وعميقة وهناك تعاون في مجالات عديدة، موضحًا أنه بحث أيضًا مع السفيرة كيفية دفع الميزان التجاري بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين، كما بحث معها ترتيبات زيارة وزير زراعة أوروجواي للقاهرة منتصف هذا الشهر. 

زاستعرض وزير الزراعة خلال اللقاء النهضة الزراعية التي شهدتها مصر خلال السبع سنوات الماضية، وأكد أن الصادرات الزراعية المصرية حاليًا تغزو أسواق العالم وعليها طلب متزايد من معظم الدول، مشيرًا إلى استعداد مصر لتلبية احتياجات السوق في أوروجواي من المنتجات الزراعية المصرية.

من ناحيتها، أعربت السفيرة عن سعادتها باللقاء، وقالت إن هذا العام سوف تحتفل أوروجواي بمرور 90 عاما على العلاقات مع مصر، وخلال هذه الفترة الطويلة كانت هناك زيارات كثيرة من رؤساء جمهورية أوروجواي إلى مصر، كما أعربت عن تطلعها إلى زيادة التبادل التجاري والاستثمارات  بين البلدين وأيضا عودة المنح التدريبية المبعوثة من أوروجواي إلى مصر.

واستعرض القصير  خلال اللقاء النهضة الزراعية التي شهدتها مصر خلال السبع سنوات الماضية، وأكد أن الصادرات الزراعية المصرية حاليا تغزو أسواق العالم وعليها طلب متزايد من معظم الدول، مشيرًا إلى استعداد مصر لتلبية احتياجات السوق في أوروجواي من المنتجات الزراعية المصرية.

وتناول الاجتماع أيضًا إمكانية قيام القطاع الخاص المصري بإنشاء مزارع بحثية واستثمارية للإنتاج الحيواني في أوروجواي تحت مظلة التعاون المشترك بين البلدين.

وزير الزراعة يبحث إنشاء مزارع بحثية واستثمارية للإنتاج الحيواني

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وائل لطفي

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