الخميس 03 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طب حلوان تستعد لإطلاق «مشروع المسح الصحى على أمراض سوء التغذية والأنيميا»

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تستعد كلية الطب جامعة حلوان لإطلاق مشروع المسح الصحى على أمراض سوء التغذية والأنيميا والسمنة للأطفال قبل سن المدرسة، وذلك خلال أجازة نصف العام الدراسي داخل الحرم الجامعي بجامعة حلوان، وهو مشروع ممول من صندوق البحث العلمي بجامعة حلوان، يستهدف اكتشاف وعلاج أمراض سوء التغذية والأنيميا عند الأطفال من أبناء العاملين بالجامعة من عمر 2 الى 6 سنوات، لضمان صحة أفضل لأطفالنا في هذه المرحلة العمرية الهامة، حيث يوفر المشروع الكشف الطبي وعمل تحليل صورة دم وعمل توعية للتغذية الصحية للأطفال.

وتقدم الكلية المشروع تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب جامعة حلوان، الدكتور حنان مينا فؤاد مدرس طب الأطفال كلية الطب جامعة حلوان ومدير المشروع. 

ويهدف المشروع إلى الاكتشاف المبكر وتقديم خدمة التشخيص والعلاج المجانى للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (2-6) أعوام ،  حيث توفر جامعة حلوان كافة المستلزمات الطبية المستخدمة فى أعمال المسح الصحى لعلاج جميع الحالات الإيجابية من سوء التغذية.

ويسعى مشروع المسح الصحي الذي تقدمه كلية الطب جامعة حلوان إلى المساعدة فى رفع الوعى الصحى فى مجال التغذية لدى الأمهات والآباء من خلال إجراء الكشف والمتابعة المستمرة للحالات المصابة بأمراض سوء التغذية، في ظل تمويل للمشروع من جانب "جامعة حلوان".

ويتم متابعة حملة مشروع المسح الصحي لسوء التغذية والأنيميا بشكل منتظم للعمل على إزالة أي صعوبات في ظل الالتزام الكامل بالإجراءات والتدابير الوقائية والصحية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتخصص الحملة لأبناء العاملين بالجامعة من ٢ : ٦ سنوات وعلي الراغبين في المشاركة بالحملة والاستفادة من خدماتها  الحضور أيام الأحد الموافق 6/2/2022 وكذلك يوم الخميس 10 فبراير 2022‪ من الساعة العاشرة صباحا الى الساعة الواحدة ظهراً  بمقر العيادة الطبية مبنى ٩ بالمدن الجامعية مع إحضار صورة من شهادة ميلاد الرقم القومي للطفل.

الكشف الطبى جامعة حلوان العام الدراسي اكتشاف صندوق كورونا مستلزمات الجامعى فيروس كورونا البحث العلمي صعوبات الجامعة كلية الطب إجازة نصف العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الغد بارد على الأنحاء كافة.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

«مد إجازة منتصف العام أسبوعًا لارتفاع إصابات كورونا».. الحكومة ترد

ارتفاع الأمواج وأمطار.. الإسكندرية تحذر من تقلبات الطقس وتعلن الطوارئ

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون Programme National HD

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2022 على بوابة الأزهر

تحويل الكهرباء من هوائى إلى أرضى فى 8 مناطق سكنية بمطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

توب الرجالة غالى.. ولا يليق بمراوغ

ماجد حبته

مستمرّون فى بناء السلام

خالد عكاشة

صواريخ الحوثى.. ومدى زعزعة الاستقرار الإقليمى

محمد العسيري

الشاطر حسن صاحب نوبل الذى لا نعرفه

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

صور

توزيع جوائز معرض الكتاب

إقبال متوسط في ثامن أيام معرض الكتاب

عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: رفض بعض الدول تقرير «العفو الدولية» بشأن إسرائيل موقف غريب

جرافات الاحتلال تهدم مساكن فى رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان