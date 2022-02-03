موعد انتهاء ذروة أوميكرون وكيفية تسجيل لقاح كورونا في مصر للجرعة التنشيطية

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، في بيان صحفي، أن مصر تشهد ذروة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الفترة الحالية وأن متحور أوميكرون هو السائد فى معدلات الإصابة، مطالبًا بالحصول على لقاح كورونا والجرعات التنشيطية.

موعد انتهاء ذروة أوميكرون

وحول موعد انتهاء ذروة الإصابة بفيروس كورونا ومتحور أوميكرون، قال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، في بيان صحفي، إنه من المتوقع استمرار حتى منتصف فبراير الجاري.

وأوضح أن الإصابة بمتحور أوميكرون هي الأكثر فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، موضحا أن نحو 88% من حالات الإصابة يتم علاجها منزليا.

وطالب عبدالغفار الحالات المصابة بفيروس كورونا في منازلهم بضرورة التواصل مع الخط الساخن «1440» أو «150» للحصول على بروتوكول علاج كورونا، موضحا أن كل الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية متوفرة بكل المستشفيات.



كيفية تسجيل لقاح كورونا

وحددت وزارة الصحة والسكان كيفية التسجيل في لقاح كورونا في مصر والفئات المستهدفة من اللقاح، يرصدها "الدستور" عبر الخطوات التالية:-

في البداية يتم تسجيل الدخول إلى رابط موقع كورونا التابع لوزارة الصحة من هنا.

النقر على أيقونة تسجيل بيانات المواطنين.

كتابة كافة البيانات الشخصية الراغب في الحصول على اللقاح.

اختيار الفئة العمرية والفئات المستهدفة من اللقاح.

كتابة بيانات التواصل رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني.

تحديد جنسية الراغب في الجرعات.

رفع صور من بطاقة الرقم القومي.

الضغط على زر الحفظ.

• استقبال رسالة خاصة برقم الطلب عبر الهاتف المحمول.

أبرز أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون

وكشفت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان أن أعراض متحور أوميكرون الشائعة والأكثر انتشار في معدلات الإصابة حول العالم تتمثل في الأعراض التالية:-

• ارتفاع درجات الحرارة.

• العطس المستمر.

• صداع الرأس.

• التعب الشديد .

• احتقان في الحلق.

• سيلان في الأنف.

• الشعور المستمر بالإرهاق