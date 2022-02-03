الخميس 03 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات موسعة فى محاولة ذبح طالب أمام مدرسة بأكتوبر

حبس
حبس

تباشر النيابة العامة في أكتوبر، اليوم الخميس، التحقيق في إصابة طالب بجرح قطعي في الرقبة على يد شاب أثناء تشاجرهما بسبب خلافات بينهما أمام مدرسة بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين طالب وشاب أمام مدرسة بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابة أحدهما، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبيَّن أن المجني عليه طالب اعتدى عليه شاب بسلاح أبيض أمام مدرسة، مما أسفر عن إصابة بجرح قطعي، وفر المتهم هاربًا، وتم نقل الطالب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم، وتمكن فريق من المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أكتوبر الرقبة شاب طالب أمام مدرسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

«مد إجازة منتصف العام أسبوعًا لارتفاع إصابات كورونا».. الحكومة ترد

المحكمة الاقتصادية تنظر دعوى عاملين سابقين ضد شركة «أورانج» بسبب تأمينات الحياة

إيتو معتذرًا: «كل الاحترام لمنتخب مصر»

مبروك عطية: «ضرب الزوجة مباح فى حالة النشوز ولن نلغيها عشان حقوق المرأة»

وزير الرياضة يتوجه إلى «ياوندى» لمؤازرة المنتخب أمام الكاميرون

مصر والصين.. محطات فارقة في علاقة تاريخية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

توب الرجالة غالى.. ولا يليق بمراوغ

ماجد حبته

مستمرّون فى بناء السلام

خالد عكاشة

صواريخ الحوثى.. ومدى زعزعة الاستقرار الإقليمى

محمد العسيري

الشاطر حسن صاحب نوبل الذى لا نعرفه

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

صور

إقبال متوسط في ثامن أيام معرض الكتاب

عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب

د. محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون» فى معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جرافات الاحتلال تهدم مساكن في رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان

إسرائيل ترصد 297 إصابة بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون BA.2