تحقيقات موسعة فى محاولة ذبح طالب أمام مدرسة بأكتوبر

تباشر النيابة العامة في أكتوبر، اليوم الخميس، التحقيق في إصابة طالب بجرح قطعي في الرقبة على يد شاب أثناء تشاجرهما بسبب خلافات بينهما أمام مدرسة بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين طالب وشاب أمام مدرسة بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابة أحدهما، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبيَّن أن المجني عليه طالب اعتدى عليه شاب بسلاح أبيض أمام مدرسة، مما أسفر عن إصابة بجرح قطعي، وفر المتهم هاربًا، وتم نقل الطالب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم، وتمكن فريق من المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.