السفارة الصينية بالقاهرة ترحب بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين

رحبت السفارة الصينية بالقاهرة، اليوم الخميس، ترحيبا حارا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين.

وقالت السفارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الصين مستعدة لتقديم الدورة البسيطة والآمنة والرائعة للعالم.

وأضافت في بيانها أنه في نهاية عام 2021، أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية دعمها الثابت لاستضافة الصين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022؛ في مساء يوم 24 يناير من العام الجاري.

وأوضحت أنه مع بدء العد التنازلي لمدة 10 أيام على دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، قامت مصر بإضاءة برج القاهرة التاريخية للتعبير عن تمنيات الشعب المصري الطيبة لدورة الالعاب الاولمبية الشتوية في بكين.

وتابعت، اليوم سافر الرئيس السيسي إلى الصين لحضور حفل افتتاح دورة الالعاب الاولمبية الشتوية، مما يعكس الدعم الراسخ من مصر حكومةً وشعباً لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 ، فضلاً عن الصداقة العميقة بين الشعبين الصيني والمصري.

وأكدت أن الرئيس الصيني شي جين بينج سيجري مباحثات ثنائية مع الرئيس السيسي، على هامش الفعاليات، مشيرة إلى تقديرها للصداقة الصينية المصرية.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا الجمعة، في افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية الرابعة والعشرين والتي ستعقد بالعاصمة الصينية بكين.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينج، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين.

وبحسب التلفزيون الصيني الرسمي، فسيشارك ما يقرب من 29 رئيسًا ورؤساء وزراء ورؤساء دول وأفراد عائلات مالكة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في بكين غدا، أبرزهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس.

كما سيشارك أيضًا في حفل الافتتاح في بكين رؤساء كازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، وبولندا، وصربيا، وسنغافورة، والأرجنتين، والإكوادور، ومنغوليا.

وسيلتقي الرئيس السيسي بنظيره الصيني، كما سيعقد أيضًا اجتماعات مع الرئيس الروسي بوتين والقادة العرب المشاركين.