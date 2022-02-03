معهد المشورة بالمعادي يطلق دورة «بختار الحياة..  قرارك يصنع مصيرك»

أعلن معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادي دورة «بختار الحياة قرارك يصنع مصيرك» للشباب، وتهدف الدورة مساعدة الشباب على اِتخاذ قرارات الحياة المصيرية، عن طريق الوعي بالذات، وإدارة المشاعر بطريقة ناضجة، وتحمل مسؤولية القرارات المتخذة، تبعًا لمهارات اِتخاذ القرارات وليس تحت تأثير ضغط المجتمع والإعلام.

من ضمن الموضوعات التي تتناولها الورشة «معايير النضج النفسي و الروحي، والذكاء الوجداني والطفل الداخلي، ومحاكمة الأفكار، والاعتمادية في العلاقات، والحدود الصحية و توكيد الحقوق، والحرية والمسؤلية للإنسان، وأسس اِختيار شريك الحياة وحدود التنازلات، والعلاقة الشخصية مع الله، وماذا أفعل وقت وقت الاِنتظار وإدارة مشاعر الخوف».

ومعهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادي والذي يهدف لنشر الوعي بين شعب الكنيسة مستخدماً علم المشورة من منظور مسيحى للمساعدة فى مسيرة نضج الشخصية نحو علاقة أفضل مع الله ومع النفس ومع الآخرين، وإثراء الأسرة الأرثوذكسية بالسعي للتوافق والنمو لتكون بيتاً مبنياً على الصخر، والتخلص من الإعاقات النفسية والسلوكيات غير السوية.

جدير بالذكر أنه أعلن معهد المشورة الأرثوذكسية بالمعادي في وقت سابق عن بدء التقديم للدراسة للعام ٢٠٢١- ٢٠٢٢، وذلك بتطبيق المعايير الأكاديمية التعليمية الحديثة. وأشار معهد المشورة في بيان له إلى أن الدراسة بالمعهد أصبحت على 3 مراحل (3 سنوات)، وتقسم السنة الدراسية تقسم الى ترمين بنظام الساعات المعتمدة.

وتابع المعهد أنه بإتمام السنة الثالثة يمنح الطالب شهادة دبلوم الدراسات العليا في الثقافة المشورية في حفل التخرج، مضيفاً أن بهذه الشهادة يستطيع الطالب التقدم للدراسات العليا لمدة سنتين في قسم إعداد المشير الأرثوذكسي ثم قسم الدراسات المتخصصة في العلاج الأسري والعلاج الزوجي.

وأوضح معهد المشورة أن أهم من شروط الالتحاق بالمعهد أن يكون الطالب خادما متواصل مع المشاكل الإنسانية الحياتية بالكنائس، حاصل على شهادة جامعية ، بالإضافة إلى اهتمامه أن يكون قارئ جيد.

وأضافت أنه من شروط الالتحاق بالمعهد أيضاً ضرورة أن يكون الطالب قد انهى الدراسة الجامعية مهما كان السن وحتى 55 سنة ويستطيع التعامل مع التكنولوجيا الحديثة (الكمبيوتر والانترنت)، مشيراً إلى أن من شروط القبول بالمعهد ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية التى يتم اخيار موعدها من خلال المواعيد المتاحة على الموقع الإلكتروني للمعهد.

كما شدد المعهد على ضرورة اجتياز الاختبار الشخصى التحريرى الذى يتم انعقاده يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس، وستكون جميع الاختبارات بمقر المعهد، مضيفاً أن الدراسة ستكون وفقا لظروف تزايد أو تناقص الوباء فى مصر، إما من خلال المحاضرات في المدرج الخاص بالمعهد بكنيسة مارجرجس بكوتسيكا او اونلاين عبر المنصات التعليمية التي أتاحها المعهد بعد ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويهدف معهد المشورة الارثوذكسية بالمعادي، في دراسته إلى إعداد مشيرين نفسيين للخدمة بالكنائس، يكون هدفهم تقديم الدعم النفسي للأسر المسيحية، وإعداد الشباب المقبل على الزواج لتكوين أسر مسيحية على أساس كنسي.