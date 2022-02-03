اجتماع الجامعة الألمانية الدولية GIU والغرفة الألمانية العربية AHK

بحث يوليوس جورج لوى رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية GIU بالعاصمة الإدارية الجديدة مع وفد رفيع المستوى من أعضاء الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، فرص التعاون المشترك فى مجالات الصناعة والابتكار بهدف ربط التعليم العالى والبحث العلمي بالصناعة الوطنية وتنمية الاستثمارات الألمانية فى مصر والاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجال التكنولوجيات الحديثة والتقنية المتطورة لتوطينهم جميعا وخلق جيل جديد من المبتكرين، يمكنهم المساهمة فى إيجاد حلول لمشاكل الصناعة في مصر والعالم والإسهام بشكل مباشر في تطوير المنتجات والخدمات المقدمة من المصانع والشركات، وذلك بالإضافة الى فرص التدريب العملية فى هذه الشركات العالمية سواء فى فروعها بمصر أو الخارج.

وكان وصل إلى القاهرة يوم الأحد 30 يناير 2022 من دولة ألمانيا الاتحادية السيد يوليوس جيورج لوى رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية GIU بالعاصمة الإدارية الجديدة، و يأتي ذلك فى إطار زياراته الدورية للجامعة لمتابعة سير الإمتحانات والأعمال الإنشائية، يتضمن برنامج الزيارة عقد عدد من الاجتماعات مع المسئولين من داخل وخارج الجامعة، يختتمها بعقد اجتماع اليوم الخميس الموافق 3 فبراير مع أعضاء مجلس ادارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة ورؤساء مجالس إدارات الشركات الألمانية العاملة بمصر بهدف بحث سبل التعاون بين الجامعة والغرفة.

وصرح السيد لوى بأنه يحرص دوماً على متابعة التزام الجامعة بتطبيق أعلى معايير الجودة فى المناهج الدراسية و فى اختيار كوادرها الأكاديمية المؤهلة و فى تجهيز معاملها بأحدث التكنولوجيات الألمانية التي يتيحها الجانب الألماني للمصريين والعرب والأفارقة.

كما أكد لوى أنه بعد مرور 3 أعوام على بدء الدراسة بالجامعة بأن التعليم العالي الألماني مازال هو الأنجح في مصر، وذلك طبقاً لاتباعه أعلى المعايير الأكاديمية العالمية وهو ما يتواكب مع دقة التخطيط وسرعة التنفيذ على أرض الواقع فى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك نظراً للدعم الدائم من قبل كافة المسؤولين بالوزارات والقطاعات المعنية للالتزام بتطبيق الجدول الزمني الطموح المتفق عليه بين الدولتين مصر وألمانيا.