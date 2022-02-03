تفاصيل حل أزمة شركة كيما مع الهيئة المصرية العامة للمساحة

كشف المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس شركة كيما، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية تفاصيل الحصول على تعويضات لأراضي تابعة للشركة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه في إطار حرص الشركة للحفاظ على حقوقها المشروعة التى كفلها القانون المحاسب حربى ابازيد مدير عام الدراسات والبحوث بمرافقة اللجنة الاستشارية المشكلة من الهيئة المصرية العامة للمساحة خلال الثلاثاء ١-٢-٢٠٢٢ لمعاينة موقع كوبرى السيل الجارى العمل به.

وأوضح أن الكوبري مار لأراضى الشركة حيث سيتم العمل على الحصول على التعويض المناسب واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن حصول الشركة على حقوقها التى رسمها القانون.

وأشار إلى أنه يتم حاليا ضخ استثمارات جديدة في شركة كميا في إطار الوصول إلى أفضل معدلات التنمية بها.

وكشفت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، أن المؤشرات المالية تشير إلى تحقيق صافي ربح في حدود 350 مليون جنيه ومبيعات نحو ملياري جنيه في نهاية الربع الثاني من العام المالي 2021-2022.

وأشارت الشركة إلى استهداف تحقیق صافي أرباح نحو 600 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2021-2022.

وأضافت، أنه ستتم موافاة البورصة بالمؤشرات المالية الفعلية بعد عرض القوائم المالية في 31 ديسمبر 2021 على مجلس الإدارة.

وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، خلال العام المالي 2020-2021، خسائر بلغت 1.42 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى يونيو 2021، مقابل خسائر بلغت 1.35 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وخلال الفترة بلغت إيرادات الشركة 1.4 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 315.18 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، خلال الربع الأول من العام المالي 2021 - 2022، تحولها إلى الربحية على أساس سنوي.

وقالت الشركة إنها حققت أرباح بلغت 122.04 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بقيمة 414.84 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020- 2021.