جرافات الاحتلال تهدم مساكن في رام الله.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مساكن وبركسات "البيوت الصغيرة أو الغرف الجاهزة" في قرية دير نظام شمال غرب رام الله، حيث اقتحمت منطقة "الحصة" في القرية، وشرعت بهدم عدة مساكن وبركسات تعود للمواطنين البدّو القاطنين هناك.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة، ومنعت المواطنين من الوصول إليها، وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة.

يشار إلى أن قرية دير نظام (1200 نسمة) تشهد اقتحامات شبه يومية من قبل قوات الاحتلال، وإغلاق لكافة مداخلها، إضافة إلى هجمات من قبل مستوطني "حلميش" المقامة على أراضيها، والذين يسعون للاستيلاء على عين المياه الخاصة بها.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمسة مواطنين من قلقيلية وبيت لحم وجنين وطوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرًا محررًا من مخيم الدهيشة، ومواطنًا من منطقة جبل هندازة في بيت لحم، كما اعتقلت شابًا في العشرينات من العمر، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في قرية حبلة قلقيلية.

وأضافت أن قوات الاحتلال قامت باعتقال مواطن من بلدة السيلة الحارثية بجنين، كما اعتقلت من طوباس أسيرًا محررًا بعد أن داهمت منزل ذويه، كما فتشت منزل مواطن آخر وعاثت فيه خرابًا.

واقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس - في بيانٍ اليوم وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية - إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وأضافت أن المسجد الأقصى يتعرض لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.