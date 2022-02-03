الخميس 03 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ياسمين رئيس تنشر بوستر «أحفاد ريا وسكينة» ضمن فعاليات موسم الرياض

بوستر
بوستر

نشرت النجمة ياسمين رئيس، على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بوستر مسرحية «أحفاد ريّا وسكينة»، والتي من المقرر إطلاقها ضمن فعاليات موسم الرياض في الفترة ما بين 9 وحتى 12 فبراير المقبل، والمسرحية من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

وتعد "أحفاد ريّا وسكينة" هي أول بطولة مسرحية للنجمة ياسمين رئيس، وتقدم خلالها شخصية "بوسي شوكت لاظلو" التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوّق، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تعشها من قبل، ويشاركها في بطولة المسرحية النجوم: دينا الشربيني، بيومي فؤاد، محمد أوس أوس.

ويُعرض لياسمين رئيس حاليًا فيلمها الأحدث "قمر 14" للمخرج هادي الباجوري، وتقدم ياسمين خلال أحداث الفيلم شخصية "أمينة" التي تتعرض لتهديد السلاح من أحمد الفيشاوي، وذلك بعدما اكتشفت أنها ضحية مؤامرة كبيرة من أهلها، هدفها إبعادها عن حبيبها.

وتدور أحداث فيلم "قمر 14" في إطار رومانسي، حيث الكثير من الأحداث العاطفية التي تقع في ليلة قمر 14، وبجانب ياسمين رئيس، يشارك في بطولة الفيلم النجوم: خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أحمد مالك، مي الغيطي، أسماء أبواليزيد، أحمد حاتم، خالد أنور، وهو من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

وبعد إطلاق "قمر 14" في دور العرض السينمائية، تنتظر ياسمين رئيس إطلاق فيلم "جارة القمر" الذي تتصدر بطولته وتنتظر إطلاقه قريبًا في دور العرض.

مسرحية رمسيس جارة القمر إنتاج طرف ثالث شعبي الفيشاوي اوس اوس نجاح محمد خان المقرر ياسمين رئيس موسم الرياض أحداث

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قيمة مصر

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