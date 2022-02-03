«تعليم الغربية»: نعمل جاهدين لصالح جميع الطلاب

قام المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الخميس، بجولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات النصف الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) بإدارة كفر الزيات التعليمية، للاطمئنان على حسن سير الامتحان وانتظام العمل ومستوى الامتحان، وعدم وجود شكاوى من امتحان مادة العلوم، والتأكد من جودة طباعة الورقة الامتحانية وخلوها من الأخطاء اللغوية والإملائية، وتوفير الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحان.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتزامنًا مع ختام جميع امتحانات النقل والشهادة الإعدادية للنصف الأول من العام الدراسي 2021 / 2022.

وشملت جولة المتابعة لجان مدرسة كفر الشوربجي للتعليم الأساسي، والشهيد نبيل الدهراوي الإعدادية بنين، وإبيار للتعليم الأساسي، بإدارة كفر الزيات، حيث تلاحظ انتظام جميع اللجان، وعدم وجود أي شكوى من الامتحان، وهدوء داخل اللجان، والتزام الجميع بالإجراءات الوقائية، وتوافر المطهرات والمعقمات، وتواجد الزائرة الصحية لمتابعة الحالة الصحية لجميع الطلاب.

ثم قام وكيل الوزارة بمتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، للتأكد من عدم وجود شكاوى من الامتحان بجميع الإدارات، حيث تم التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وتم التأكد من التواصل مع رؤساء اللجان أثناء سير الامتحان، للتأكد من استقرار اللجان، وعدم وجود أي شكوى من الطلاب.

وأكد حسن، أن جميع العاملين بمديرية تعليم الغربية يعملون جاهدين لصالح جميع الطلاب، واضعين المصلحة العامة لهم نصب أعينهم، وان اي مشاكل في اوراق الامتحانات يتم حلها فورًا ويكون الحل لصالح الطالب وفي مصلحته.

يذكر أن 91672 طالب وطالبة بالإعدادية العامة، في 437 لجنة، يؤدون اليوم امتحان العلوم، في حين يؤدي ٤٦٥٠ طالب بالإعدادية المهنية، في ٢٦ لجنة امتحان التربية الدينية في الفترة الأولى، والمجال الزراعي في الفترة الثانية، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي مادة الكيمياء للشعبة العلمية، وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، وانتهت بالأمس جميع امتحانات صفوف النقل للتعليم الفني بمختلف تخصصاته ونوعياته.