الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية يقدم الدعم لطفل تعرض لكسر بالجمجمة على يد والده

توجيه الدعم
توجيه الدعم

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بسرعة بحث حالة الطفل الذي تعرض لكسر بالجمجمة نتيجة تلقيه لضرب مبرح من والده والانتقال إليه وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية له.

وعلى الفور قام كلا من وكيل وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي بالانتقال إلى مستشفى السنبلاوين العام للاطمئنان على الحالة الصحية للطفل ويدعى عبده محمد ابراهيم عبدالمولي، وتبين أن إصابة الطفل ناتجة عن تعرضه للضرب المبرح من قبل والده لإجباره على التسول.

ووجه "مختار" بسرعة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الأب وتحرير محضر بقسم شرطة السنبلاوين بالواقعة وسرعة ضبط الأب وإحالته إلى النيابة.

كما وجه "المحافظ" لوكيل وزارة التضامن بإيداع الطفل بأحد أدوار الرعاية الاجتماعية وتقديم كافة المساعدات له ليعيش حياة كريمة، ومتابعة حالته الصحية والاجتماعية أول بأول.

كما كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة بسرعة التدخل للتعامل الفوري لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لأسرة قرية بسنديلة بمركز بلقاس بسبب حريق منزلهم والذي ادي الي وفاة أحد الأطفال وخسائر كافة الممتلكات والمنقولات.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم على الفور انتقال فريق الإغاثة إلى موقع الحادث، وتبين أن المنزل ملك للمواطن محمد عبدالرازق كمال نتج عنه وفاة ابنته هاجر وهي طفلة صغيرة، وتقرر على الفور صرف مساعدة مالية مؤقته للأسرة من مؤسسة التكافل والهلال الأحمر والجمعيات الأهلية ، بالإضافة إلي رفع كفاءة المنزل وتجهيزه من خلال الجمعيات الأهلية.

وفي ذات السياق أكد "مختار" أن المحافظة بكامل أجهزتها تتعاون من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والحالات الإنسانية من خلال منظمات المجتمع المدني لتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية والتى يضع هذه الفئات فى مقدمة الأولويات.

أيمن مختار محافظ الدقهلية وزارة الصحة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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