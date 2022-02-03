الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع أرباح شركة المالية والصناعية بنسبة 203% على أساس سنوى

قطاع الأعمال
قطاع الأعمال

أظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة المالية والصناعية المصرية، إحدى الشركات المساهمة فيها وزارة قطاع الأعمال العام، عن العام الماضي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 203% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت أرباحًا بلغت 218.21 مليون جنيه خلال 2021، مقابل أرباح بلغت 71.99 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال 2021 إلى 1.17 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 666.35 مليون جنيه في 2020.

وحققت شركة المالية والصناعية المصرية، خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، أرباحًا مجمعة بلغت 169.09 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 82.79 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت أرباح مساهمي الشركة الأم خلال الفترة إلى 168.97 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 82.73 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.85 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 952.1 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المالية والصناعية المصرية، خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، ارتفاع أرباحها بنسبة 104.2 بالمائة على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، أنها حققت أرباحًا بلغت 169.09 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 82.79 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت أرباح حقوق الأقلية خلال التسعة أشهر إلى 120.7 ألف جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 61.07 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.85 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 952.1 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2020.

وكانت المالية والصناعية حققت أرباحًا بلغت 37.39 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 10.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 396.1 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 216.4 مليون جنيه في النصف المقارن من 2020.

مصر اليوم أرباح فترة قلة حتى المصرى ليون 2020 نهاية المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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