الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التأمينات تواصل صرف المعاشات.. وبدء صرف الشريحة الثانية من البريد

المعاشات
المعاشات

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على مواصلة صرف معاشات فبراير 2022، اليوم الخميس، لأكثر من 10.5 مليون مستفيد، من ماكينات الصرف الآلية المنتشرة على مستوى المحافظات المصرية.

وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن صرف التأمينات يتم من خلال عدة قنوات وجهات منتشرة على مستوى المحافظات ومنها البنوك التجارية كحساب توفير، وكارت ميزة أو من محافظ التليفونات باعتبارها إحدى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستحقين من أصحاب المعاشات، والصرف من بنك ناصر الاجتماعي، وبنوك القرى، وأيضًا الصرف من ماكينات الصرف الإلكترونية المتواجدة فى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى الصرف من منافذ البريد.

وعن الصرف من البريد، أوضحت هيئة التأمينات أنه تم تقسيم المعاشات إلى شرائح، منعًا للتزاحم والتكدس، حيث انتهت الهيئة من صرف الشريحة الأولى لمن يتقاضى أقل من 1000 جنيه، وتم البدء فى صرف الشريحة الثانية، اليوم، لمن يتقاضى أقل من 2000 جنيه، على أن يتوالى صرف الشرائح تباعًا خلال الأيام المقبلة.

وأكدت التأمينات، أن البطاقات الزرقاء للصرف ستظل سارية حتى يتم الانتهاء من  صلاحيتها خلال الفترات المحددة بكل مرحلة.

وأشارت هيئة التأمينات، إلى أن تسليم بطاقة ميزة لن يستغرق أكثر من ثلاث دقائق فقط، مع استمرار العمل بكافة المكاتب التأمينية دون الارتباط بمواعيد العمل الرسمية، وعدم انصراف العاملين، إلا بعد حصول آخر عميل داخل المكتب على كافة خدماته.

مراحل تحويل البطاقة إلى ميزة 

أوضحت الهيئة القومية للتأمين، أن خطوات التحويل إلى البنك أو لكارت ميزة هى:

-توجه صاحب المعاش أو المستحق من الصرف والذي لديه «البطاقة الزرقاء» ومعه بطاقة الرقم القومى إلى أقرب مكتب للتأمينات من محل السكن.

- تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، ومدون عليها رقم الهاتف المحمول، وذلك لاستلام كارت ميزة دون تحمل أي أعباء مالية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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