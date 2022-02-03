بعد ارتفاعات أمس.. استقرار أسعار السكر لدى تجار الجملة وارتفاعه عالميًا

ثبتت أسعار السكر لدى تجار الجملة، في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الخميس 3-2-2022، بعدما شهدت ارتفاعًا أمس، بنحو 50 جنيهًا للطن، واستقرت أسعار الجلوكوز، والنشا الغذائي، بعدما ارتفعت أمس بمقدار 150 جنيه في الطن.

أما بالنسبة للأسواق العالمية، فقد شهدت أسعار العقود الآجلة للسكر (الخام) ارتفاعًا، اليوم، في بورصة نيويورك، كما صعدت العقود الآجلة للسكر (الأبيض) في جلسة تداول، اليوم الخميس، ببورصة لندن.

استقر سعر طن السكر الأبيض عند 10,200 جنيه، كما ثبتت أيضًا أسعار الجلوكوز، ليسجل سعر الطن 9,500 جنيه، واستقرت أسعار النشا الغذائي اليوم، ليبلغ سعر الطن 9.750 جنيه.

سعر السكر للمستهلك

وتراوح سعر كيلو السكر للمستهلك ما بين 10 : 11 جنيهًا.

ارتفعت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، في بداية تداولات اليوم، حيث صعد عقد مارس ليسجل نحو 17.95 سنتًا للرطل بمقدار صعود 0.02 سنتًا، أي بنسبة ارتفاع 0.11%، وذلك وقت كتابة هذا الخبر.

كما ارتفع عقد مايو ليسجل 17.62 سنتًا للرطل بمقدار زيادة 0.01 سنتًا، أي بنسبة 0.06%.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض ببورصة لندن للسلع، حيث قفز عقد تداول شهر مارس، بمقدار 0.50 دولار، ليصل إلى 489.70 دولارًا للطن، أي بنسبة 0.10%.

وأيضًا ارتفع عقد مايو لتداول السكر الأبيض، ليسجل 480 دولارًا للطن بنسبة 0.02%، أي بزيادة قدرها 0.10 دولارًا، وذلك وقت كتابة هذا الخبر.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، موسم توريد قصب السكر بدأ منذ 28 ديسمبر الماضي، ويستمر حتى آخر أبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد خلال موسم الحالي 8.1 مليون طن قصب.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر زيادة سعر طن قصب السكر الذي يتم توريده من المزارعين خلال الموسم المقبل، بنحو 90 جنيها للطن ليصل إلى 810 بدلًا من 720 جنيها للطن.

كما قررت الوزارة رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالي، لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.