حسب شكل الجسم.. كيف تختارين فستانًا فى فصل الشتاء؟ (صور)

تحتار العديد من الفتيات في اختيار الفستان المناسب لفصل الشتاء حسب شكل جسمها، لعدم معرفتهن بما يليق عليهن من عدمه، ويمكن تجنب الوقوع في أخطاء الاختيارات من خلال اتباع بعض نصائح خبراء الموضة والأزياء.

قالت الفاشون بلوجر هبة عبدالله إن الجسم الكمثري يتميز بالأكتاف المستديرة والخصر النحيل، وتناسبه الفساتين الضيقة على منطقة الصدر والواسعة بالجزء المتبقي من الجسم، ولا يناسبها الاستعانة بالقماش الساتان الناعم، حيث يعمل على إظهار عيوب الجسم، وهذا ما يجب تجنبه وليس إظهاره.

وأضافت هبة عبدالله أن شكل جسم الساعة الرملية، الذي يتميز بالخصر البارز والأكتاف الواضحة، تناسبه الفساتين التي تعطي طولًا والضيقة من ناحية الصدر والخصر، وكذلك قصة حرف v من ناحية الصدر، بالإضافة إلى اللجوء للكعب العالي للحصول على الإطلالة الأنيقة في النهاية.

وتابعت: إن الجسم المثلث يتميز بكونه عريضا من المنطقة السفلية مع أكتاف ضيقة، حيث تناسبه الفساتين التى تحمل شغل ورود أو خرز أو اكسسوار ناحية الصدر، بالإضافة لاختيار ألوان غامقة مثل الزهري أو الأسود، أما الجسم البيضاوي، وهو ذو الأكتاف الضيقة والأوراك الأقل عرضًا، فتناسبه فساتين من الحرير القصير، حيث ظهور القامة الممشوقة والابتعاد عن القماش الساتان.

وأوضحت أنه لا بد من قياس الفستان أكثر من مرة وعدم إهمال البروفة الخاصة به، بالإضافة إلى رؤيته من كافة الزوايا، وعدم ارتداء لون واحد من الفساتين، بل لا بد حسب المناسبة التنويع بين الألوان والقصات المختلفة لكي تظهرين بإطلالات متنوعة طوال الوقت، كما أن اختيار الاكسسوارات المناسبة الخاصة بالفستان أمر هام، ولا بد من اختيار اكسسوارات مناسبة لشكل الجسم ولقصة الفستان.