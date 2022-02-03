ارتفاع الأمواج وأمطار.. الإسكندرية تحذر من تقلبات الطقس وتعلن الطوارئ

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، صباح اليوم الخميس، عن رفع درجات الاستعداد والطوارئ بجميع أنحاء المحافظة، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأشارت صرف صحي الإسكندرية، في بيان لها، إلى أنه تم نشر السيارات والبدلات اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم الخميس 3 فبراير ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، كما تستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب محطات الرفع وأعمال رفع الكفاءة.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم، نشاطا للرياح التي تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل سرعتها على مسطح البحر المتوسط 50-60 كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط من 2.5- 3.5 متر.

وأضافت أنه اعتبارًا من ظهر الخميس تسقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تغزر مع تقدم ساعات النهار، قد تكون رعدية أحيانا و مصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة، وتكون درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11 درجة، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

من جانبه، شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة بتكثيف أعمالها في الشوارع والميادين للتعامل مع موجة الطقس السيئ المتوقعة، ومتابعة عمليات شفط تراكمات المياه، عقب سقوط الأمطار، فضلًا عن تمركزات سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وكانت قد أعلنت محافظة الإسكندرية عن عدة تعليمات، حيث تهيب بها المواطنين لتوخي الحذر ‏واتباعها للحفاظ على سلامتهم، وشملت تلك التعليمات ما يلي:

• تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

• عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

• عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبًا لخطر الصعق.

