الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يتوجه إلى الصين لحضور افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية

جريدة الدستور

يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، إلى جمهورية الصين الشعبية لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية الرابعة والعشرين، والتى ستعقد بالعاصمة الصينية بكين يوم 4 فبراير الجاري.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة السيد الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمى الضخم تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والاستراتيجية التي تربط مصر والصين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس إلى الصين يتضمن أيضًا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الصيني "شي جين بينج"، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة على كل المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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قيمة مصر

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