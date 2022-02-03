الخميس 03 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الدكتور أشرف صبحي يشهد حفل تكريم الشباب وذوي الهمم بعد اجتياز المرحلة الأولي من البرامج التدريبية

جريدة الدستور

صبحي: أول برنامج من نوعه في مصر لتدريب 1000 من ذوي الهمم ليصبحوا مدربين


شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل تسليم شهادات البرامج التدريبية التي نفذتها الوزارة ممثلةً في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب لقادرون باختلاف وأقرانهم الأسوياء بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات العربية، وذلك مساء اليوم، على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعي إلى تأهيل وتدريب الشباب وتطوير قدراتهم ورعايتهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في إنجاز أهداف التنمية الشاملة وتحقيق نهضة الوطن وغرس قيم المواطنة والانتماء، والعمل على إزالة الخوف لدى الشباب من اقتحام سوق العمل، وإيجاد فرصة عمل تتناسب مع إمكاناته ومؤهلاته، والسعي نحو تغيير ثقافة الشباب المصري نحو انتظار الوظيفة في القطاع الحكومي.

أشار "صبحي" إلي أنه لأول مره يتم تنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل 1000 من ذوي الهمم ليصبحوا مدربين، موضحاً أن مشاركة ذوي القدرات والهمم في تلك الدورات التدريبية يأتي في إطار حرص القيادة السياسية علي دعم ورعاية ذوي القدرات والهمم، مؤكداً على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لرعاية ذوي الهمم وتشجيعهم على الإبداع وتنمية قدراتهم وزيادة وعيهم بمحيطهم، وتشجيعهم على الاندماج في المجتمع، وتقديم كافة الفرص للتأهيل والتدريب لدخول سوق العمل واستثمار طاقاتهم الإبداعية وتوظيفها بالشكل الأمثل لخدمة أنفسهم ومجتمعهم على السواء.


ومن جانبه، قدم اللواء إسماعيل الفار المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي دعمه الكامل للشباب والتوجيه بالعمل على تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم على كافة الأصعدة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل لتوفير فرص عمل تليق بالشباب، مشيراً الي ان الفترة المقبلة سوف تشهد إطلاق المرحلة الثانية من تلك البرامج التدريبية.

ومن جهتها، أكدت منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب أن وزارة الشباب والرياضة تحت رئاسة الدكتور أشرف صبحي تعمل وفق استراتيجية نحو تنفيذ العديد من الدورات التدريبية والتي تهدف الي تحسين وتطوير كفاءات وقدرات الشباب وذوي الهمم على كافة الأصعدة.

ومن جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور أحمد سمير رشدي رئيس قسم ادارة الأعمال بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في تأهيل وتدريب الشباب وخاصةً ذوي القدرات والهمم بما يعكس الاهتمام الكبير من الدولة بكافة مؤسساتها بتلك الشريحة التي تستحق الرعاية، موجهاً الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعم تلك الدورات التدريبية.

شهد الحفل فقرة فنية للفنان ماهر إسماعيل بعنوان "احنا نقدر".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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