الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير المالية يصدر قرارا بإلزام الممولين بالأكواد الموحدة للأصناف بالفاتورة الإلكترونية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تعليمات مشددة لقطاعات وزارة المالية بتنفيذالقــراررقـم 291 لسنة 2021 بشأن الأكواد القياسية الموحدة للأصناف بالفاتورة الضريبية الإلكترونية، بلزام الممولين المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية والعاملين فى مجال الاستيراد باستخدام الكود القياسي الموحد للسلع والخدمات المستوردة، وفقًا لنظم التكويد المتبعة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية عند الإفراج الجمركي.
 وأضاف القرار، أنه فى حالة استيراد سلع أو خدمات وفقًا لحالتها عند الاستيراد ومكودة بالفاتورة الاستيرادية بالكود الدولي الموحد المعتمد من مصلحة الضرائب المصرية، يتم استخدام ذات الكود عند التعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.\

وفى حالة استيراد سلع أو خدمات وفقًا لحالتها عند الاستيراد، وغير مكودة بالفاتورة الاستيرادية بالكود الدولي الموحد المعتمد من مصلحة الضرائب المصرية، و يتم استخدام الكود الوارد بالفاتورة الاستيرادية بعد ربطه بنظام التصنيف السلعي “GPC” وفقًا لنظام التكويد المعمول به فى منظومة الفاتورة الإلكترونية عند التعامل مع المنظومة .
وفى ضوء مراحل إلزام المجتمع الضريبي بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لا تعتد مصلحة الجمارك بفواتير التصدير إلا إذا كانت فواتير صادرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية.

التجارة تنظيم المصرية إلكتروني الجمارك الاستثمار وزير مجتمع هيئة لوز مصري خدمات الضرائب

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وائل لطفي

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