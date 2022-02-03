«المالية» تقرر توسعة الدائرة الجمركية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المـاليـة قرار حمل رقم 5 لسنة 2022 ويتضمن توسعة الدائرة الجمركية مبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولى بإضافة مساحة مقدارها 361م2 لتصبح مساحة الدائرة الجمركية بعد الإضافة 235361م2 تقريبًا (فقط مائتان وخمسة وثلاثين ألفًا وثلاثمائة وواحد وستون مترًا مربعًا تقريبًا) ، وتقع المساحة المضافة بالدور الأرضى بمبنى الوصول الدولى (B) وهى عبارة عن الفراغ (7، 8) على شكل شبه مستطيل بداخله عدد (2) مكتب للجمارك، على النحو المبين بالرسم الهندسى ومحضرى المعاينة الجمركية بعدما ظلت هذه المنطقة بدون توسعة منذ أكثر من 14 عاما.

وكشف القرار الذى حصلت "الدستور" على نسخة منه إن قرار المالية جاء استجابة للطلب رقم 3113 المؤرخ 2021/8/15 المقدم من المحاسب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى بشأن تعديل حدود الدائرة الجمركية لمبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولى بإضافة مساحة الفراغ رقمى (7، 8) البالغ مساحتها 361م2 إلى الدائرة الجمركية لصالة الوصول وفقًا للوضع الحالى حتى يمكن إصدار الترخيص اللازم لتشغيل الموقع فى ضوء صدور ترخيص إشغال واستغلال بتلك المساحة لشركة مصر للطيران للسياحة "الكرنك" والأسواق الحرة.

وعلى كتاب المحاسب رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى رقم 4731 المؤرخ 2021/11/28 المحرر للواء مساعد وزير الداخلية - مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى المتضمن أن كلاً من مبانى الركــاب أرقــام (1، 2، 3) والصالة الموسمية والمبانى الملحقة بها تحت إجـراءات التأمين الشـرطة التي تقوم بها الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى على مدار 24 ساعة.

وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ؛وعلى قرار وزير الخـزانة والتخطيط رقم 73 لسنة 1963 بتحديد نطاق الدوائر الجمركية وتعديلاته؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 722 لسنة 2008 بشأن تعديل حدود الدائرة الجمركية لمبنى الركاب رقم (2) بميناء القاهرة الجوى بصفة مؤقتة وذلك باستقطاع مساحة منها مقدارها 256.000م2 تقريبًا ؛ وعلى قرار رقم 2 لسنة 1986 بشأن تحديد نطاق الدائرة الجمركية لمبنى الركاب رقم (2) بميناء القاهرة الجوى ؛وعلى محضر المعاينة الجمركية المؤرخ 21، و22، و2019/1/23، وعلى محضر المعاينة الجمركية المؤرخ 2021/12/14 ؛وعلى الرسم الهندسى المتضمن الأبعاد والحدود.

وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك ؛تقــــــرر تُضاف إلى الدائرة الجمركية لمبنى الركاب رقم (2) بمطار القاهرة الدولى مساحة مقدارها 361م2 (فقط ثلاثمائة وواحد وستون مترًا مربعًا) لتصبح مساحة الدائرة الجمركية بعد الإضافة 235361م2 تقريبًا (فقط مائتان وخمسة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وواحد وستون مترًا مربعًا تقريبًا) ، وتقع المساحة المضافة بالدور الأرضى بمبنى الوصول الدولى (B) وهى عبارة عن الفراغ (7، 8) على شكل شبه مستطيل بداخله عدد (2) مكتب للجمارك ، وذلك على النحو المبين بالرسم الهندسى ومحضرى المعاينة الجمركية المرفقين.

ونصت المادة الثانية على ان تلتزم شركة ميناء القاهرة الجوى بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لتوفير الحراسة والتأمين والحمايـة المدنية لكامل مساحة الدائرة الجمركية لمبنى الركـاب رقم (2) المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار على مدار 24 ساعة يوميًا .و المــادة الثالثة نصت على انة يُعتبر محضر المعاينة الجمركية المؤرخ 21، و22، و2019/1/23 ومحضر المعاينة الجمركية المؤرخ 2021/12/14، والرسم الهندسى المتضمن الأبعاد والحدود جزءًا لا يتجزأ مـن هـذا القـرار ، المــادة الرابعــة وتسمى مادة نشر ونصت يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.