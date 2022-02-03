تفاصيل التحقيق في إغراق السوق المصرى بمنتج «الفيروسيليكون»

أصدرت قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة إعلان رقم 3 لسنة 2021، بشأن فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف خلائط من حديد (الفيروسيليكون) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية والهند وروسيا الاتحادية والإعلان هو بداية للتحقيق للتأكد من وجود إغراق من عدمه.

وطبقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها، ووفقًا لأحكام المادة (10) من اللائحة وافقت السيدة وزير التجارة والصناعة على توصية اللجنة الاستشارية على ضوء نتائج تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من صنف خلائط من حديد (الفيروسيليكون) ذات منشأ أو مصدرة من جمهورية الصين الشعبية، والهند ، وروسيا الاتحادية.

وأصدرت القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2021 بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من هذا وتكشف أوراق قرار وزيرة الصناعة والذى حصلت الدستور على نسخة منه أنه قد وافقت السيدة وزير التجارة والصناعة بتاريخ 28/7/2020 على توصية اللجنة الاستشارية ببدء إجراءات تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من صنف خلائط من حديد (الفيروسيليكون) ووفقًا للنتائج والتوصيات التى توصل إليها قطاع المعالجات التجارية بعد دراسة شكوى الصناعة المحلية .تم نشر الإعلان رقم 6 لسنة 2020 بالوقائع المصرية بالعدد 173 (تابع) بتاريخ 5/8/2020 بشأن بدء إجراءات التحقيق

وخلال الفترة من 18-19/8/2020 تم إرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء التحقيق والترجمة غير الرسمية له، والنص غير السرى للشكوى إلى كل من الصناعة المحلية والمستوردين المعروفين لسلطة التحقيق والمنتجين والمصدرين الأجانب المعروفين لسلطة التحقيق ، وسفارات كلُ من جمهورية الصين الشعبية، الهند، وروسيا الاتحادية بالقاهرة لتوزيعها على كافة المنتجين والمصدرين للمنتج المعنى غير المعروفين لسلطة التحقيق والذين قاموا بالتصدير إلى مصر خلال فترة التحقيق، وتم منح كافة الأطراف المعنية مهلة (37) يومًا من تاريخ استلام قوائم الأسئلة للرد عليها.

وخلال الفترة من 25/9/2020 إلى 11/10/2020 تلقت سلطة التحقيق ردود على قوائم الأسئلة من كلٍ من الصناعة المحلية والمستوردين ، وكذلك تعليقات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية على الشكوى، فى حين لم تتلق سلطة التحقيق أية ردود على قوائم الأسئلة من المنتجين والمصدرين الأجانب بالدول محل التحقيق، ووفقًا لأحكام المادة (6-8) من الاتفاق وأحكام المادتين (27) و(35) من اللائحة، اعتمدت سلطة التحقيق فى سياق التحقيق على أفضل البيانات المتاحة لحساب هامش الإغراق.

وخلال الفترة من 7-9/12/2020 قامت سلطة التحقيق بزيارة التحقق الميدانية للصناعة المحلية .كما أرسلت بتاريخ 11/2/2021 نسخة من النص غير السرى لتقرير الحقائق الأساسية إلى كافة الأطراف المعنية وتم منحهم مهلة (7) أيام من تاريخ الاستلام للتعليق على ما جاء بالتقرير .

وتبين الأوراق أنه بعدها عقدت اللجنة الاستشارية اجتماعها بتاريخ 25/3/2021 لمناقشة التقرير النهائى الذى أعدته سلطة التحقيق والذى انتهى بالتوصية بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية ، وقد انتهت اللجنة إلى مشاطرة القطاع فيما انتهى إليه من توصيات وتم عرض توصياتها على وزيرة التجارة والصناعة والتى وافقت على ما انتهت إليه توصية اللجنة الاستشارية وأصدرت القرار الوزارى رقم (155).

ويوضح قرار وزيرة الصناعة ان فترة التحقيق فى جانب الإغراق بداءت من 1/1/2019 إلى 31/12/2019 .وفترة التحقيق فى جانب الضرر من 1/1/2017 إلى 31/12/2019 .

وكشف التحقيق ان الصناعة المحلية التى تقوم بإنتاج المنتج المثيل هى الشركة المصرية للسبائك الحديدية (إفاكو) ويمثل إنتاجها 85٪ من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية ، من خلائط من حديد (الفيروسيليكون) ، وهى سبيكة حديد تحتوى على نسبة 20٪ وزنًا أو أكثر من السيليكون ، وإن جاء على شكل كتل أو حبيبات أو مسحوق ، وتتحدد المواصفات على أساس محتوى الشوائب: الحديد والألومنيوم والكالسيوم .يخضع المنتج المعنى للبنود الجمركية التالية من التعريفة الجمركية المنسقة

72 02 29 - 72 02 21.

وتوصلت سلطة التحقيق إلى أن المنتج الذي تنتجه الصناعة المحلية يعد منتجًا مثيلاً للمنتج المصدر من أو ذات منشأ جمهورية الصين الشعبية، والهند، وروسيا الاتحادية من حيث الخصائص المادية والمواصفات وقنوات التوزيع والاستخدامات النهائية وكل منهما يعتبر بديلاً للآخر ويحل محله فى الاستخدام وفقًا لأحكام المادة (2-6) من اتفاق مكافحة الإغراق.

وتوصلت سلطة التحقيق إلى أن الواردات من صنف خلائط من حديد (الفيروسيليكون) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية ، والهند، وروسيا الاتحادية ترد بأسعار مغرقة . وأن الصناعة المحلية عانت ضررًا ماديًا تزامنًا مع الزيادة المطلقة والنسبية للواردات المغرقة من كل من الصين والهند وروسيا الاتحادية كما توصلت سلطة التحقيق إلى وجود علاقة سببية بين الواردات المغرقة من الصنف والضرر المادى الواقع على الصناعة المحلية.

وعليه تقرر فرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات من صنف خلائط من حديد (الفيروسيليكون)، وهى سبيكة حديد تحتوى على نسبة 20٪ وزنًا أو أكثر من السيليكون ، وإن جاء على شكل كتل أو حبيبات أو مسحوق ، وتتحدد المواصفات على أساس محتوى الشوائب : الحديد والألومنيوم والكالسيوم ، ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية، والهند، وروسيا الاتحادية بهوامش إغراق قدرها 20.14٪، 15٪، 10.5٪ من القيمة CIF على التوالى، بموجب القرار الوزارى رقم (155) لسنة 2021 على أن يعمل به لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية وينتهى فى 4/4/2026.