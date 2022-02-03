«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الكتان خلال فبراير

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكتان مراعاتها، خلال شهر فبراير الجاري.

- أبرز التوصيات التي تضمنتها النشرة



مراعاة المحصول في فترة التزهير:

• تقليع النباتات غير الممثلة للصنف المنزرع (الغريبة)

• الاستمرار في مقاومة الحشائش إن وجدت

• مداومة عملية الري

• إضافة الدفعة الثالثة والأخيرة من التسميد الأزوتي في أراضي الوادي إذا لزم الأمر

• ملاحظة ظهور أي أعراض مرضية خلال هذا الشهر خاصة مرض صدأ الكتان

- أعراض مرض صدأ الكتان

اظهور على شكل بثرات لونها برتقالي على الأسطح السفلية للأوراق، ثم تظهر على الأسطح العلوية، ويمكن للفطر المسبب أن يصيب السيقان والكبسولات وفي حالات الإصابة الشديدة يظهر النبات وكأنه ملون باللون البرتقالي، وتميل البثرات التي تظهر على الساق إلي الاستطالة في نهاية الموسم، يتحول لون البثرات من اللون البرتقالي إلي اللون البني.

- المقاومة

الطريقة المثلى لمقاومة هذا المرض هي زراعة الأصناف المقاومة، و كل التقاوي للأصناف المحلية مقاومة لمرض الصدأ.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي بإصدار النشرات الإرشادية للمزارعين في جميع المحاصيل الزراعية سواء محاصيل او فاكهة تحسبا لعوامل الطقس وتغيرات المناخ وفصول السنة