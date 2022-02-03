الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشار مرور القاهرة في محيط استكمال مشروع «المونوريل» بمدينة نصر

المونوريل
المونوريل

نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الخميس، الخدمات المرورية اللازمة لضمان تيسير حركة المرور أمام  السيارات بالتزامن مع انتهاء موعد الغلق الكلى، لشارع يوسف عباس، بالوصلة من محور العروبة، حتى طريق النصر، للقادم من محور العروبة، لاستكمال أعمال تركيب الشدة المعدنية لمحطة الإستاد الخاصة بمشروع المونوريل.

 ويتم تنفيذ الأعمال «ليلاً فقط»، اعتبارًا من الساعة 10 مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 فبراير، وحتى الساعة 7 صباح يوم الجمعة الموافق 4 فبراير. 

وتستلزم الأعمال تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

- القادم من محور العروبة، يستكمل محور العروبة فيمينًا شارع الطيران تجاه محور النصر. 

- القادم من شارع خلف الاستاد، يسلك يسارًا شارع الإستاد البحر، فيمينًا محور العروبة، فيمينًا شارع الطيران تجاه محور النصر.

- غلق مخرج نفق العروبة، المتجه إلى شارع يوسف عباس، وتحويل جميع المركبات إلى محور العروبة. 

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، وبرئاسة اللواء عمرو البيلي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

القاهرة محور العروبة المونوريل الاستاد السيارات يوسف عباس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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