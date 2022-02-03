سيولة وانتظام في حركة السيارات على الطريق الزراعي

يشهد الطريق الدائري، وطريق الزراعي القاهرة - القليوبية، اليوم الخميس، حالة من الانتظام المروري، خاصة للقادم من الزراعي في اتجاه شبراالخيمة المؤسسة وميدان الزراعة، وصولا لموقف أحمد حلمي، فيما يشهد الزراعي المتجه لبنها وكفر شكر وطوخ، حالة من الانتظام والسيولة المرورية في حركة السيارات.

فيما يكثف مرور القليوبية، من تواجده بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين للأماكن التي يقصدونها بيسر وفي المواعيد المرجوة.

وتنتشر خدمات المرور لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.