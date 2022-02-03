تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 3-2-2022

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس 3-2-2022، نهارا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وسقوط ثلوج على كاترين.



كما توقع الخبراء نشاط رياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط، وسقوط أمطار متوسطة تغزر مساء، قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 18 10

الإسكندرية 16 11

وادي النطرون 16 11

طنطا 18 10

شبين الكوم 18 10

دمنهور 17 10

بلطيم 18 10

مطروح 16 11

السلوم 15 10

سيوة 16 09

بورسعيد 20 11

دمياط 19 11

الزقازيق 18 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 19 10

السويس 19 10

العريش 20 10

رفح 19 11

رأس سدر 18 10

نخل 17 01

نويبع 21 12

طابا 19 11

كاترين 14 00

الطور 21 08

شرم الشيخ 23 13

الغردقة 23 13

مرسى علم 23 11

الفيوم 18 09

بني سويف 18 08

المنيا 18 06

أسيوط 18 06

سوهاج 19 07

قنا 20 07

الأقصر 22 07

أسوان 24 07

إادفو 24 08

أبو سمبل 23 07

الوادي الجديد 21 06

الشلاتين 26 12

أبو رماد 25 12

حلايب 23 13