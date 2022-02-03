الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

فى الذكرى 47 لرحيلها.. تعرف على مرض أم كلثوم فى أيامها الأخيرة

أم كلثوم
أم كلثوم

يحل علينا اليوم الخميس 3 فبراير الذكري  الـ 47 لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم، وتعتبر أم كلثوم واحدة من رموز الفن في مصر والعالم، حيث أنه لا يختلف عليها أحد وكانت الصوت القوي لمصر، ومازالت أم كلثوم في كل عصر وزمان، ورحلت عن عالمنا تاركة كنز ورائها من الفن، ولكن قبل وفاتها إصيبت بمرض فرط نشاط الغدة الدراقية.

ونستعرض في السطور التالية وفقًا لموقع "nhs.uk" أعراض وأسباب الغدة الدرقية التي إصيبت بها كوكب الشرق أم كلثوم.

فرط نشاط الغدة الدرقية

فرط نشاط الغدة الدرقية هو حالة تصنع فيها الغدة، الدرقية وتطلق مستويات عالية من هرمون الغدة الدرقية، والتي  يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى تسريع عملية التمثيل الغذائي لديك.

أم كلثوم

يمكن أن يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية مجموعة واسعة من الأعراض بما في ذلك: "العصبية والقلق والتهيج، تقلب المزاج، صعوبة النوم، التعب والضعف المستمر، الحساسية للحرارة، تورم في رقبتك من تضخم الغدة الدرقية، معدل ضربات القلب غير المنتظم،  الوخز أو الارتعاش، وفقدان الوزن".

علاجات فرط نشاط الغدة الدرقية

1- دواء 

العلاج بالدواء حيث يمنع الغدة الدرقية من إنتاج الكثير من هرمونات الغدة الدرقية.

2- علاج اليود المشع

العلاج اليود المشع، حيث يستخدم نوع من العلاج الإشعاعي لتدمير خلايا الغدة الدرقية، مما يقلل من قدرتها على إنتاج هرمونات الغدة الدرقية.

3- عملية جراحية 

لإزالة بعض أو كل الغدة الدرقية ييطلب الأمر تتدخل جراحي ، بحيث لا تنتج هرمونات الغدة الدرقية.

أسباب فرط نشاط الغدة الدرقية

هناك عدة أسباب تؤدي إلى زيادة نشاط الغدة الدرقية:

1- مرض جريفز - حالة يهاجم فيها جهازك المناعي عن طريق الخطأ الغدة الدرقية ويتلفها (حوالي 3 من كل 4 أشخاص يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية يعانون من مرض جريفز).

2- كتل على الغدة الدرقية  يمكن أن تنتج أنسجة الغدة الدرقية الزائدة هرمونات الغدة الدرقية، مما يتسبب في ارتفاع مستوياتها.

3- بعض الأدوية مثل الأميودارون، والتي يمكن استخدامها لعلاج  عدم انتظام ضربات القلب.

اليوم الخميس 3 فبراير الذكري الـ 47 رحيل كوكب الشرق أم كلثوم رموز الفن في مصر فرط نشاط الغدة الدرقية تركة كنز ورائها من الفن

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

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