البرلمان التشيكى يسمح للسلطات بتشديد قيود مكافحة كورونا

وافق البرلمان التشيكي على قانون جديد بشأن احتواء تفشي فيروس كورونا يسمح للسلطات بتشديد القيود، وذلك بعديومين من المناقشات المحتدمة.

وتم تمرير التشريع في وقت متأخر الأربعاء بدعم من الائتلاف الليبرالي المحافظ الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بيتر فيالا. ويجعل التشريع من الممكن إغلاق المحال التجارية وتقييد العمليات المدرسية.

وتنتهي صلاحية اللوائح الحالية في أول مارس.

ويحال التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ للموافقة النهائية عليه.

وقبل ساعات من التصويت، ألغت المحكمة الإدارية العليا شرطا سابقا كان يلزم بتطعيم مرتادي الفنادق والمطاعم أو إثبات شفائهم من الفيروس.

وأعلن فيالا أنه سيتم إلغاء شرط تطعيم الجمهور في المناسبات الرياضية والثقافية أو إثبات تعافيهم، الأسبوع القادم.

ولا يزال شرط ارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة ساريا.

وكانت سجلت السلطات الصحية في التشيك 66 ألفًا 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ، في أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة.

وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن من بين الأعداد الجديدة، 57 ألفا و195 حالة إصابة جديدة و9 آلاف و775 حالة إعادة عدوى، فيما يبلغ عدد المرضى المحتجزين بالمستشفيات جراء إصابتهم بالفيروس 2653 مريضا، بينهم 200 في حالة حرجة.

من جانبه، رجح وزير الصحة التشيكي، فلاستيميل فاليك، أن تبلغ موجة كورونا الحالية ذروتها هذا الأسبوع.

وقد تخطت حالات الإصابة المسجلة في التشيك منذ بداية تفشي الوباء حاجز الـ 3 ملايين حالة، فيما تجاوز إجمالي الوفيات 37 ألف حالة، وبلغ عدد المتعافين 2.7 مليون شخص، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء التشيكي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي

