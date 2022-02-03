الخميس 03 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

صندوق النقد الدولى يوافق على صرف مليار دولار لباكستان

كورونا في باكستان
كورونا في باكستان

قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على صرف مليار دولار لباكستان، بعد إتمام مراجعة سادسة لإصلاحات البلاد بموجب برنامج القروض الخاص بها البالغة قيمته ستة مليارات دولار.
 

ويرفع صرف هذه الدفعة إجمالي سحب باكستان بموجب برنامج تسهيل الصندوق الممدد لدعم الميزانية إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار. وتمت الموافقة على البرنامج أولا في يوليو 2019.
 

وقال الصندوق إن البرنامج عزز هوامش الأمان المالي لدى باكستان قبل بدء جائحة فيروس كورونا وإن تعافيا اقتصاديا قويا يترسخ منذ صيف 2020.
 

ولكنه حذر من أن عجزا آخذا في الاتساع في ميزان المعاملات الجارية وتراجعا لقيمة العملة عززا ضغوط الأسعار المحلية.
 

وقال إنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في باكستان إلى أربعة بالمئة هذا العام، لكن اقتصادها يظل هشا أمام حالات تفاقم الجائحة وتشديد الشروط المالية الدولية وزيادة التوتر الجيوسياسي والتأخر في تنفيذ إصلاحات هيكلية.


وقالت أنطوانيت ساييه نائبة مدير عام صندوق النقد الدولي في بيان: "يواصل الاقتصاد الباكستاني التعافي على الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، لكن الاختلالات اتسعت وما زالت المخاطر مرتفعة. الجهود التي بذلتها السلطات في الآونة الأخيرة لتعزيز المتانة الاقتصادية محل ترحيب".
 

وتابعت: "يظل تنفيذ السياسات والإصلاحات المستمر وفي الأوقات المناسبة ضروريا لإرساء الأساس لنمو أقوى وأكثر استدامة".

 

وكان أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان،  الأربعاء، تسجيل 29 وفاة و6047 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

 

وأفاد المركز التابع لوزارة الصحة الباكستانية في إيجازه اليومي بشأن الوضع الوبائي، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس، وصل إلى 1.436.413 إصابة، منها 102.103 حالات نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 29330 وفاة.

 

وأشار المركز إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1.304980 حالة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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