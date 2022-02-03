أوميكرون يرفع الإصابات اليومية فى كوريا الجنوبية لأكثر من 20 ألفا لليوم الثانى

سجلت كوريا الجنوبية رقما قياسيا جديدا اليوم الخميس بحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا حيث سجلت أكثر من 20 ألف حالة لليوم الثاني على التوالي، وسط انتشار سريع للمتحور أوميكرون.



وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 22907 حالات إصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 907 آلاف و214 إصابة.



وكان الرقم القياسي اليومي السابق هو 20270 إصابة وسجل أمس الأربعاء. كما سجلت كوريا الجنوبية 25 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 6812 وفاة.

وكانت أعلنت كوريا الجنوبية الأربعاء أنه تم تطعيم 43.99 مليون شخص أي 86% من مجمل السكان بالكامل باللقاح ضد كورونا ، بينما بلغ عدد من تلقوا الجرعات المنشطة من اللقاح 27.25 مليونا ، أي 53% من مجمل عدد السكان البالغ 52 مليونا.

وأمنت كوريا الجنوبية - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية - حوالي 150 مليون جرعة من لقاحات كورونا الخمسة ( فايزر وموديرنا وأسترازينيكا ويانسن ونوفافاكس) لعام 2022، ومن المقرر أن تصل منها 3.08 ملايين جرعة في الفترة ما بين الأول من يناير حتى الثالث من فبراير.. منها وصول 615 ألف جرعة من لقاح فايرز إلى مطار إنتشون الدولي الخميس.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

كورونا حول العالمي

شار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.