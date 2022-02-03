وكالة أوروبية: نصف تريليون يورو خسائر التقلبات المناخية فى أوروبا خلال 40 عاما

تسببت العواصف والفيضانات وغيرها من التقلبات المناخية بالغة الشدة، في أضرار اقتصادية بنحو نصف تريليون يورو في أوروبا بين عامي 1980 و2020، وفقا لوكالة البيئة الأوروبية.



وفي دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين وتركيا، بلغ إجمالي المبلغ ما بين 450 و520 مليار يورو (من 3ر506 مليار دولار إلى 585 مليار دولار محسوبة بأسعار عام 2020)، حسبما أعلنت الوكالة في تحليل جديد نشر اليوم الخميس.



وأوضحت الوكالة أن ألمانيا، عضو الاتحاد الأوروبي الذي يضم أكبر عدد من السكان، سجلت أعلى الأضرار الاقتصادية الإجمالية من بين جميع الدول الـ 32 التي خضعت للتحليل، حيث بلغ مجموع خسائرها حوالي 110 مليارات يورو على مدى 41 عاما، وتلتها فرنسا وإيطاليا. وكانت الخسائر هي الأعلى في سويسرا على أساس كل فرد من السكان.



وتقول الوكالة ، التي تتخذ من كوبنهاجن مقرا لها ، إنه لم يكن مؤمنا إلا على ما يتراوح بين ربع وثلث إجمالي الخسائر. وتشير التقديرات إلى أن 3% من جميع الأحداث المناخية بالغة الشدة كانت مسؤولة عن حوالي 60% من جميع الخسائر الاقتصادية.



وكان عدد الوفيات الناجمة عن الظواهر الجوية الشديدة في هذه الفترة يتراوح بين 85 ألفا و145 ألف حالة، منها أكثر من 85% بسبب موجات الحر.

وكانت أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن درجات الحرارة الشديدة في محيطات العالم وصلت الى "نقطة اللاعودة" في عام 2014 وأصبح الوضع الطبيعي هو الجديد ، وفقًا للبحث.



وتابعت أن العلماء حللوا درجات حرارة سطح البحر على مدار الـ150 عامًا الماضية، والتي ارتفعت بسبب الاحتباس الحراري، ووجدوا أن درجات الحرارة القصوى التي حدثت كانت 2٪ فقط قبل قرن من الزمان بينما حدثت على الأقل 50٪ من التغييرات عبر المحيطات العالمية منذ عام 2014.



وأضافت أنه في بعض المناطق الساخنة، تصل درجات الحرارة القصوى الى اكثر من 90٪ من معدلها الطبيعي ، مما يؤثر بشدة على الحياة البرية، حيث تمتص المحيطات أكثر من 90٪ من الحرارة التي تحبسها غازات الاحتباس الحراري ، مما يؤدي دورًا حاسمًا في الحفاظ على مناخ مستقر.