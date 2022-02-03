مسئول إيطالى: وباء كورونا بلغ نهايته

أعرب غويدو رازي، أستاذ علم الأحياء الدقيقة بجامعة تور فيرغاتا في روما، عن قناعته بأن جائحة "كوفيد- 19"، قد وصلت إلى شارة النهاية، وأن الوضع إن بقي على هذا المنوال، ستتمكن بلاده من المضي قدمًا في التعايش مع الوباء بداية شهر مارس المقبل، وصولاً إلى صيف آمن تقريبًا.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نسختها العربية، قال المسئول الصحي والمدير التنفيذي السابق لوكالة الأدوية الأوروبية "إن الحجر الصحي بالنسبة للملقحين، سينتهي في غضون ثلاثة أسابيع، أما بشأن للدراسة عن بُعد، لا يجب أن تستمر لأكثر من 5 أيام على الأقل".

وردًا على سؤال عما إذا كان العالم قد وصل إلى نهاية الوباء، قال فيرغانا إن ذلك ممكن لحسن الحظ، بل إن الأوضاع تسير في هذا الاتجاه، إلا أن خطر ظهور متحوّرات جديدة قادرة على خلق موجات أخرى للوباء، تتعود إلى أنه لا يزال هناك مليوني حالة عدوى عالمية يوميًا.

وأضاف أن متحور أوميكرون جعلنا ندرك أن الطفرات تصبح أكثر اعتدالًا على المدى الطويل، وإذا راجعنا التاريخ التطوري للفيروسات، سنجد أنها من أجل البقاء على قيد الحياة، تميل إلى حماية الكائن الحي الذي يستضيفها.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أعلن أن حكومته بصدد وضع إجراءات في اتجاه إعادة فتح البلاد بشكل أكبر في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نسختها العربية عن دراجي قوله، في جلسة مجلس الوزراء المخصصة لفحص تدابير التعامل مع وباء كوفيد-19، إنه في الأسابيع القليلة المقبلة، ستواصل الحكومة السير على طريق إعادة الانفتاح، بناءً على الأدلة العلمية وتقارير متتبعي المنحنى الوبائي، مع إعلان جدول زمني لتجاوز القيود السارية.

ووصف دراجي البيانات المتعلقة بالتطعيمات بأنها "مشجعة للغاية"، مشيرًا إلى أنه يريد فتح إيطاليا أكثر لصالح المواطنين والشباب.

ومن المزمع أن تعلن الحكومة الإيطالية في وقت لاحق الإجراءات الجديدة بعد مصادقة مجلس الوزراء.