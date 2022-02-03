الولايات المتحدة تشكر اليونان على مساهمتها العسكرية فى أفغانستان

أرسل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، رسالة إلى نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، أعرب فيها عن شكره على مشاركة اليونان في عمل قوة المساعدة الأمنية الدولية، التي تقودها منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان، حسبما أعلنت مصادر دبلوماسية بوزارة الخارجية اليونانية.



وذكرت المصادر، أن بلينكين أقر في رسالته بالمساهمة العسكرية القيمة التي قدمتها اليونان بحوالي 3300 فرد من القوات المسلحة اليونانية الذين خدموا، في أوقات مختلفة، في صفوف كل من قوة المساعدة الأمنية الدولية و"بعثة الدعم الحازم" بقيادة حلف "الناتو".. وفقا لما أوردته صحيفة "كاثميريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية.



وأشاد بلينكين بنجاح القوات المسلحة اليونانية في انجاز سلسلة من المهام، التي تشمل: تنفيذ مشروعات البنية التحتية الرئيسية في مطار كابول، وتقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الأفغاني، إلى جانب مشاركتها في عمليات أمنية ودفاعية مختلفة، وفقًا للمصادر.



كما وصف اليونان بأنها حليف راسخ للولايات المتحدة، مُعربًا عن ثقته في استمرار التعاون بين الحليفين داخل حلف الناتو، على أساس القيم المشتركة.

وكانت أعلنت أيضاً منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» أن وزارة التعاون الاقتصادي الألمانية قدمت 140 مليون دولار لدعم برامج المنظمة الأممية للأطفال والنساء في أفغانستان.



وعبرت ممثلة اليونيسف في أفغانستان أليس أكونجا عن امتنانها - حسبما ذكرت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء - لإعلان ألمانيا عن تمويل برامج المنظمة، وقالت إن "الدعم سيساعد جيلاً من الأطفال في أفغانستان في هذا الوضع الحرج".



وأضافت أكونجا أن هذه المساهمة غير المسبوقة في التمويل المرِن ستسمح ليونيسف أن تكون أكثر مرونة، وتمنحنا القدرة على توجيه الموارد إلى البرامج الأكثر أهمية في الدولة.



ووفقًا لمعلومات اليونيسف، فمن المتوقع أن يعتمد 35 مليون شخص في أفغانستان على خدمات الرعاية الصحية الأساسية.