الخميس 03 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«شولتس» يعلن اعتزامه عدم السفر إلى أولمبياد بكين

أولاف شولتس
أولاف شولتس

 أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اعتزامه عدم السفر إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية بكين.
وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قال السياسي الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي:" ليست لدي خطط للسفر، ولهذا من غير الممكن افتراض أنني سأظهر فجأة لأقول: أهلًا ها أنا".

تجدر الإشارة إلى أن شولتس ظل على مدار أسابيع لا يجيب على أسئلة بشأن حضوره أولمبياد بكين.

وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيتشرايت أجاب في وقت سابق اليوم على هذا السؤال بقوله :" سنعلمكم قريبًا بأسفار المستشار الألماني".

وفي الوقت نفسه، أكد هيبيتشرايت أن شولتس لن يسافر إلى حفل افتتاح الدورة المقرر بعد غد الجمعة.

كان شولتس أكد مرارًا ضرورة وجود تنسيق داخل الاتحاد الأوروبي بشأن المقاطعة الدبلوماسية لدورة بكين، غير أن مواقف دول الاتحاد الأوروبي تفاوتت في هذا الشأن، فعلى سبيل المثال، أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا اعتزامه السفر لحضور حفل افتتاح البطولة، كما أن دوق لوكسمبورج هنري مدرج ضمن القائمة الرسمية لضيوف الأولمبياد.

وفي المقابل، أعلنت هولندا والدنمارك ودول البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) اعتراضها على إرسال ممثلين حكوميين إلى دورة بكين.

وأعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية الشتوية المقبلة في العاصمة الصينية بكين، عن تسجيل 32 حالة إصابة أخرى بفيروس كورونا بين المعنيين بالأوليمبياد، وذلك قبل يومين فقط من انطلاق المنافسات.

وأوضحت اللجنة، أن الفحوص كشفت عن 15 حالة إصابة بين الوافدين إلى بكين أمس الثلاثاء، كما كشفت عن 17 حالة عدوى أخرى بين المتواجدين في الفقاعة الطبية لأوليمبياد بكين.

وتضمنت حالات الإصابة التي جرى الإعلان عنها اليوم، تسعة من الرياضيين وأعضاء الفرق المشاركة.

ووصل بذلك إجمالي عدد حالات العدوى بين المعنيين بأولمبياد بكيين إلى 232 حالة منذ 23 يناير الماضي.

وتقام الدورة الأولمبية في ظل قواعد صارمة فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، حيث يجرى فصل جميع المشاركين في الأوليمبياد، اعتبارًا من الرياضيين وحتى الصحفيين، عن الجمهور الصيني.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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