النفط يغلق مرتفعا بعد تمسك أوبك بخطتها لزيادة الإنتاج

أغلقت أسعار النفط على مكاسب محدودة، بعد أن تمسكت مجموعة أوبك+ بخطتها لزيادات إنتاجية معتدلة على الرغم من ضغوط من مستهلكين كبار لرفع الإنتاج بخطى أسرع.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 31 سنتًا لتسجل عند التسوية 89.47 دولار للبرميل، في حين زادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط ستة سنتات لتغلق عند 88.26 دولار للبرميل.

وظل برنت قريبًا من مستوى 90 دولارًا للبرميل لبضعة أيام حتى الآن بدعم من استمرار القلق حيال شح في المعروض من منتجين عالميين رئيسيين وزيادة مطردة في الطلب.

وفي جلسة الجمعة، سجل الخامان القياسيان كلاهما أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر تشرين الأول 2014، إذ لامس برنت 91.70 دولار وسجل الخام الأمريكي 88.84 دولار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات لزيادة قدرها 1.5 مليون برميل، وتراجعت أيضًا مخزونات نواتج التقطير وسط طلب قوي محليًا وفي أسواق التصدير.

ووافقت الدول الأعضاء في تجمع أوبك بلس للبلدان المصدرة للنفط على زيادة جديدة في الإنتاج اعتبارًا من أول مارس المقبل في إطار خطة الزيادة التدريجية للإنتاج التي تبناها التجمع منذ شهور.

وبعد اجتماع قصير، وافقت دول التجمع وعددها 23 دولة هي الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من الدول النفطية خارج المنظمة، بقيادة روسيا، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا، اعتبارًا من أول مارس المقبل.

وأعلنت الدول الـ 23 المنضوية في تحالف أوبك بلاس بقيادة السعودية وروسيا الأربعاء عن زيادة طفيفة جديدة في الإنتاج، على الرغم من ارتفاع أسعار الخام والتوترات الجيوسياسية التي تهز الأسواق.

أكدت تلك الدول في بيان أنها ستزيد إنتاجها بواقع 400 ألف برميل يوميا في مارس، وهي نفس الكمية كما في الأشهر السابقة.