بيلاروس تمنع تصويت المغتربين فى استفتاء على الدستور

قررت بيلاروس، منع مشاركة مواطنيها المقيمين بالخارج في الاستفتاء على الدستور، في تصويت مقرر في وقت لاحق الشهر الجاري.



وقالت مفوضية الانتخابات المركزية إنه على النقيض من الاستفتاءات السابقة، لن تستضيف سفارات البلاد لجان اقتراع خلال الاستفتاء المقرر يوم 27 /فبراير، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وألقت المفوضية باللائمة على القيود المحلية لمكافحة جائحة كورونا، وعدم ضمان الأمن خلال التصويت. وستحرم هذه القيود آلاف المواطنين من التصويت، كما ستمنع إجراء استطلاعات الرأي المستقلة بعد خروج الناخبين.



يذكر أن مرشحة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا حصلت على دعم ضخم من الناخبين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت بالبلاد في .2020 وزعم الرئيس الكسندر لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ ثلاثة عقود، أنه حقق انتصارا كبيرا في الانتخابات، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات في البلاد استمرت شهورا طويلة، وقد تم قمعها بوحشية. ولم تعترف الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي بنتائج الانتخابات.

وفي سياق أخر، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها أمرت أفراد عائلات الموظفيين الحكوميين الأمريكيين في بيلاروس بمغادرة هذه الجمهورية.

وأضافت الوزارة في بيانها: "أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية أمرا في 31 يناير 2022 لأفراد عائلات الموظفين الحكوميين في بيلاروس بالمغادرة".

وذكر البيان، أنه "وعلى خلفية النشاط العسكري الروسي غير المعتاد والمثير للقلق" بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، يجب على المواطنين الأمريكيين في بيلاروس أو الذين يرغبون في السفر إلى هناك أن يأخذوا في الحسبان أنه لا يمكن التنبؤ بالوضع في المنطقة.

في الأشهر الأخيرة، أصبحت العلاقات بين روسيا والغرب أكثر توترا. وتتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الجانب الروسي بالتحضير "لغزو" أوكرانيا، بما في ذلك من جانب بيلاروس، وبسبب ذلك يتم تعزيز تواجد الناتو العسكري في أوروبا الشرقية.

من جانبها، ترفض روسيا كل هذه المزاعم وتشدد على أن سلطات كييف بالذات، تنتهك اتفاقيات مينسك.