الجيش اللبنانى يحرر مواطنا تم اختطافه بالشمال

أعلن الجيش اللبناني تحرير مواطن تم اختطافه في منطقة بمحافظة لبنان الشمالي، بالإضافة إلى ضبط مواطنين للإتجار بالأسلحة الحربية وتصليحها.



وأكد الجيش - في بيانها - أن دورية من مديرية المخابرات في منطقة بخعون بالضنية (محافظة لبنان الشمالي) تمكنت من تحرير المواطن الذي تم اختطافه في وقت سابق كما أوقفت الخاطف الذي ارتكب عملية الخطف لأسباب مادية.



في سياق متصل، قامت دورية من مديرية المخابرات في بلدة السفري بالبقاع بمكادهمة منزل مواطن لضلوعه في تجارة الأسلحة الحربية والقت القبض عليه، كما ألقت القبض في مدينة زحلة بذات المنطقة على مواطن يعمل في تصليح الأسلحة الحربية.



وقد ضبطت الدورية داخل منزلي المقبوض عليهما أسلحة حربية ورمانة يدوية وبنادق صيد.

وعلى صعيد أخر، أكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن لبنان سجل الارتفاع الأعلى في مستوى الأسعار خلال عام 2021 في المنطقة العربية.



جاء ذلك في تقرير أصدرته اللجنة، من العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "إطلاق نتائج جديدة لمماثلات القوة الشرائية في المنطقة العربية: الحجم الحقيقي للاقتصادات العربية".



وأظهرت نتائج التقرير أن الأسر باتت في عام 2021 تحتاج إلى مبلغ بالليرة اللبنانية أكبر بنحو 5.5 مرات عمّا كانت تحتاج إليه في عام 2019 مقابل ما تشتريه القيمة نفسها من الدولار.



وأوضحت اللجنة - في تقريرها - أن التوقعات تشير إلى فقدان العملة المحلية في لبنان حوالي 82% من قوتها الشرائية مقابل الدولار ما بين عامي 2019 و2021، مشيرة إلى أن معظم البلدان الأخرى شهدت انخفاضًا في مستوى الغلاء عند مقارنتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.



ويقدم التقرير نتائج مماثلات القوة الشرائية ومؤشرات مستوى الأسعار لعام 2020، وتقديرات لعام 2021 تشمل 13 دولة عربية.