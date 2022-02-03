رئيس الوزراء الإيطالى: نسير باتجاه إعادة فتح أكبر للبلاد

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أن حكومته بصدد وضع إجراءات في اتجاه إعادة فتح البلاد بشكل أكبر في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) في نسختها العربية عن دراجي قوله، في جلسة مجلس الوزراء المخصصة لفحص تدابير التعامل مع وباء كوفيد-19، إنه في الأسابيع القليلة المقبلة، ستواصل الحكومة السير على طريق إعادة الإنفتاح، بناءً على الأدلة العلمية وتقارير متتبعي المنحنى الوبائي، مع إعلان جدول زمني لتجاوز القيود السارية.

ووصف "دراجي" البيانات المتعلقة بالتطعيمات بأنها "مشجعة للغاية"، مشيرًا إلى أنه يريد فتح إيطاليا أكثر لصالح المواطنين والشباب.

ومن المزمع أن تعلن الحكومة الإيطالية في وقت لاحق الإجراءات الجديدة بعد مصادقة مجلس الوزراء.

وجاء إعلان دراجي رغم إعلان حكومته منذ أيام تمديد إلزامية ارتداء الكمامات بالأماكن المفتوحة وإغلاق الملاهي الليلية لمدة 10 أيام أخرى.

وسجلت إيطاليا 133 ألفًا و306 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، كما سجلت البلاد 427 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الأربعاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 11 مليونًا و و116 ألفًا و422 إصابة، والوفيات إلى 146 ألفًا و925 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، أنه تم إعطاء 128 مليونًا و758 ألفًا و201 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.